オリックスが日本海Ｌ・富山のシャピロ・マシュー・一郎投手（２２）の指名を検討していることが２２日、分かった。１９３センチの長身右腕で、直球はコンスタントに１５０キロを計測。課題とされていた制球面も改善傾向にあり、リリーフタイプとして評価を上げていた。

米国人の父を持つマシューについては、国学院栃木時代から注目してきた。スライダーやフォークも操り、富山で潜在能力を発揮。救援陣では宇田川、吉田、小木田、古田島らが右肘手術からリハビリ中で、チームの強化ポイントでもある。ここ数年はプロ１年目から活躍できる土壌も整っており、マシューが隠し玉になる可能性はありそうだ。

２３日のドラフト当日まで指名順位などを含めて協議する方針。マシューと並行し四国ＩＬ愛媛の右腕・山田空暉（てんき）投手（２１）や、高校生では富島・岡村了樹捕手（１８）らの将来性にも注目している。

◆シャピロ マシュー 一郎（しゃぴろ・ましゅー・いちろう）２００３年３月１８日、東京都生まれ。２２歳。国学院栃木から国学院大を経て、２５年から日本海Ｌ・富山でプレー。今季は１５試合に登板し、４勝０敗、防御率１・９３。６月２５日のオリックスとのファーム交流戦（高岡西部）では最速１５２キロを計測した。１９３センチ、１０５キロ。右投右打。