¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡ÖËã¿ý²°¤ÎÂ©»Ò¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡×ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤ÎÁèÃ¥Àï»²Æþ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤Î¶¯±¿¤Ë´üÂÔ¤·¡¢£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¡£Âç³Ø£Î£Ï£±Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹Åç¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¡£ºå¿À¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤â£±°Ì»ØÌ¾¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£´µåÃÄ°Ê¾å¤Î¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼½ç¤¬£±£²µåÃÄºÇ¸å¡£¤¯¤¸°ú¤Ìò¤Î¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖËã¿ý²°¤ÎÂ©»Ò¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÌ¾Á°¤³¤½¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°Æü¤Î¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£¡Ö°ìÈÖÉ¾²Á¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¹Ô¤¯¡£ÃêÁª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£Ã£Â£Ï¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£³¤Äì¡Ê¤Ï¤¤¤Æ¤¤¡Ë¤Ë´üÂÔ¡ª¡×¤È¡¢±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£°¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤Äì¡×¤È¤ÏËã¿ýÍÑ¸ì¤Ç¡¢¤½¤Î¶É¤Î°ìÈÖºÇ¸å¤ÎÇ×¡Ê¤Ï¤¤¡Ë¡£¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î½çÈÖ¤¬£±£²µåÃÄºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥¹ç³Î¼Â¤ÎÎ©ÀÐ¤Î³ÍÆÀ¤ÏÃêÁª¥¯¥¸¤Ç¡Ö»Ä¤êÊ¡¡×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤¸°ú¤Ìò¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÃË¤¬¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÌÀÂç¡¦½¡»³¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤ò¤¯¤¸¤ÇÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î½àÈ÷¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò·çÀÊ¡£º£Ç¯£±·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬¡¢ÂçÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Êá¼ê¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¡ÖËã¿ý²°¤ÎÂ©»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸³Ã´¤®¡©¡¡³¤Äì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸³Ã´¤®¤·¤Æ¤¿¤éËã¿ý¤¬¿Ê¤Þ¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµå³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¿ý»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Äà¤ê»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÃË¤¬ÏÓ¤Ö¤·¤¿¡£¡Ö¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£²æ¡¹¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£µ§¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ê´é¤Ç¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËèÇ¯¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£±Ê°æÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤âÆóÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë¤·¡¢Â¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î£´ÈÖ¡¦Î©ÀÐ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ºÇ¸å¤ÏÅê¼ê¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤È¤ÎÈæ³Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î²¦¼Ô¤¬¡¢º£Ç¯¤âºÇÂç¤ÎÂçÊªÄà¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡ÊÅçÈø¡¡¹À°ìÏº¡Ë