相葉雅紀、ヒロミは“お兄ちゃん”「洋服をもらったり…」 車購入の相談も
タレントのヒロミ、嵐の相葉雅紀が、テレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜 7：00）の囲み取材に参加。きょう23日からレギュラー放送をスタートする同番組について語った。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
同番組では、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘。これまで4度にわたって特番が放送され、ついにレギュラー化。東京都八王子市・恩方中学校にサプライズで訪問し、学校の“お困りごと”を解決するというロケの現場で取材に応じた。
ヒロミは「レギュラー1回目からおじさんが頑張る姿を見てほしいですね！」と、60歳となる自身の奮闘をアピール。相葉は「体を使うだけでなく、過去にはオーケストラのお手伝いをしたこともあったりと、本当に幅広い。今後、心温まる回も放送されますので、楽しみにしていてください」と、見どころを語った。
番組にちなみ、自分自身に“お困りごと”はあるかと聞かれると、相葉はヒロミに普段からさまざまなことを相談しているといい、「この前は『車探してるんですよ』って話をさせてもらって、そしたら『ちょうどいいのあるよ』って（笑）。そういうヒロミさんが好きなことについていろいろ質問したりしています」と打ち明ける。
ヒロミは「今はいい年にもなってるんだけど、（相葉を）子どもの頃から知ってるので、今でもその頃の感覚のまま、『この洋服着る？』って服をあげたりとか（笑）。いつまでもそんな感じで見ちゃう」と、いまだに弟のようにかわいがっているという。
そんな言葉に相葉も「うれしいですね」と笑顔。「洋服をもらったり、『これうまいから飲んでみろ』ってヒロミさんがブレンドしているコーヒーをもらったり…本当にお兄ちゃんみたいな感じです」と変わらない関係性を明かした。
