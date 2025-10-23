ヒロミ＆相葉雅紀、中学校にサプライズ訪問 生徒195人大絶叫も「本当に会いたかったのはSnow Man」にズッコケ
タレントのヒロミ、嵐の相葉雅紀が、テレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』のロケで東京都八王子市・恩方中学校にサプライズで訪問した。全校生徒約195人の中学生たちは2人だと分かった瞬間、「うそっ!!」「ギャー！」という驚きの表情とともに体育館が大絶叫に包まれた。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
同番組では、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘。これまで4度にわたって特番が放送され、あす23日からレギュラー放送をスタートする。今回、2人は学校の“お困りごと”を解決するべく出動した。
「市の取材が入る」と聞かされていた生徒たちだが、それにしては多すぎるカメラの数にそわそわ。ヒロミ＆相葉の登場には思わず席を立ち、スターのサプライズ登場に喜びの表情を浮かべていた。生徒たちから黄色い歓声と拍手を浴びながら体育館のステージに登壇した二人は、生徒が抱える“お困りごと”を聞きだすことに。
事前に寄せられていたお困りごと（？）として、ある女子生徒からの「有名人に会ってみたい」という中学生らしい願いに応える形で同じステージにその女子生徒を呼ぶも、「本当に会いたかったのはSnow Man」というまさかの事実に思わず相葉がずっこけるという展開で笑わせる。
また、男子生徒からの「緊張してしまう」というお困りごとには、相葉が「僕が緊張するのは嵐のライブの初日とか。毎回緊張します。でもいい緊張感なんだと思う。（緊張が）無さ過ぎてもミスしちゃう」と寄り添いながらアドバイス。ヒロミからは「誰よりも練習しているとか、自分が練習してきたことは間違いじゃないって自分に自信をもって！」という言葉に、相葉も「どんな結果でも全力でやった自分を受け入れられるくらい練習してみよう」とエールを送った。
さらに、昔ヒロミが別の番組で幼稚園のリフォームをした際に出会った男の子と再会するひと幕もあり、「そりゃあ俺が年取るわけだ（笑）」と驚くなど、２人は中学生たちと楽しいひとときを過ごした。
生徒たちとの写真撮影では、2人を中心に生徒たちがぎゅうぎゅうに詰めかける。サプライズ前には「知らないおじさんが来たと思われないか、サプライズがある回にはいつもドキドキしている（笑）」と心配していたヒロミが特にうれしそうに笑顔を浮かべ「意外と俺、人気でしょ？（笑）」とカメラにアピール。相葉も「喜んでくれてよかった！」と笑顔を見せた。
今回のサプライズ企画は11月27日に同番組にて放送される。
