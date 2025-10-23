内博貴、12年ぶりのドラマ出演 『ESCAPE』で影山優佳の恋人役でネックレス付けるシーンに苦戦「もう年のせいですかね（笑）」
俳優の内博貴が、21日放送の日本テレビ系連続ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）第3話にサプライズ出演し、来週28日放送の第4話にもメインゲストとして出演することが明らかになった。内のドラマ出演は『天国の恋』（2013年10〜12月放送／東海テレビ・フジテレビ系）以来12年ぶりとなる。
【場面写真】宇都宮で何が…？子どもと一緒なハチたち（桜田ひより）
今作は桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張りめぐらされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。
内が演じるのは畑中一成（はたなかいっせい／35）。影山優佳演じる香坂莉里の交際相手という役どころだが、実はある問題を抱えていて…。第3話の中では、莉里と夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれていたが、今後どのように物語に関わってくるのかにも注目だ。
■内博貴コメント
▼久しぶりの映像作品への出演の感想は？
時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。「時代が変わったの？早く終わる時代になったの？」ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）
▼（第3話のオンエアにて解禁された出演シーンの）影山優佳さん演じる莉里にネックレスを着けるシーンはいかがでしたか？
女性にネックレスを着けるのは初めてで、「女の子のネックレスってこんな細いんだ！」って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね（笑）
【場面写真】宇都宮で何が…？子どもと一緒なハチたち（桜田ひより）
今作は桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張りめぐらされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。
■内博貴コメント
▼久しぶりの映像作品への出演の感想は？
時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。「時代が変わったの？早く終わる時代になったの？」ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）
▼（第3話のオンエアにて解禁された出演シーンの）影山優佳さん演じる莉里にネックレスを着けるシーンはいかがでしたか？
女性にネックレスを着けるのは初めてで、「女の子のネックレスってこんな細いんだ！」って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね（笑）