ヒロミ＆相葉雅紀、櫻井翔と村上信五にクレーム「お礼の一言もない！（笑）」 まさかのつながりを明かす
タレントのヒロミ、嵐の相葉雅紀が、テレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（後7：00）の囲み取材に参加。きょう23日からレギュラー放送をスタートする同番組について語った。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
同番組では、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘。これまで4度にわたって特番が放送され、ついにレギュラー化。東京都八王子市・恩方中学校にサプライズで訪問し、学校の“お困りごと”を解決するというロケの現場で取材に応じた。
レギュラー化について喜んでいるかと思えば、ヒロミは「特番の時もロケが大変だったんですよ。相葉も頑張るタイプなんで一緒に頑張っていたんですけど、それがレギュラーになるって…。スタッフは喜んでいるんですけど、僕はちょっときつい」と苦笑い。相葉も「依頼してくれた方が喜んでくれることで救われるんですけど、やってる最中が本当に体力的に大変なんです」と訴える。
特番で温泉の“湯の花”をきれいに掃除した際には、相葉が「僕たちもその温泉に入っていないのに、のちに別番組で櫻井（翔）くんと村上（信五）が入っている。びっくりしましたよ。いい湯だったよと言ってました（笑）」と明かす。ヒロミも思うところがあるといい「お礼の一言もない！（笑）」と、笑って2人にクレームを入れていた。
そんなクレームばかりの2人だが、「ヒロミさんは気になったら止まらないっていうか、凝り性なところがあるんで、ヒロミさん休まないんですよ」と相葉が言えば、ヒロミも「お前だよ！それは！」とツッコみ。気をつけないと2人して休まず作業してしまうといい、ヒロミは「スタッフも休まなきゃいけないので、無理して休んでます」と笑う。相葉も「始まっちゃえばそれぐらい本気でやってます（笑）」といい、ロケに一生懸命向き合う2人の姿が印象的だった。
