

「東上線勤務は初めて」という成増駅長、東武池袋駅管区の中村和伸副管区長（撮影：鼠入昌史）

【貴重な写真はこちら】▶昔と今でどれだけ変わった？▶東武東上線の成増駅長が管轄する東武練馬・下赤塚・成増▶1950〜70年代の3駅を写した貴重な写真と現在の様子を見比べる

東武鉄道池袋駅から日中の昼間に出発する東武東上線の電車は、各駅に停まる普通列車のほかに急行や準急、そして川越特急がある。

東京メトロ有楽町線・副都心線からの直通列車が東上線に乗り入れるのは和光市駅からだ。それでも池袋から1時間に16本もの電車が出ているのだから、やはり日本を代表する通勤路線の1つである。

池袋発の普通はほぼ「成増行き」

そんな東上線、池袋駅を出発する急行が最初に停車する駅は成増駅だ。池袋駅から成増駅まではたったの10分。板橋区と練馬区の住宅地の中をあっという間に駆け抜ける。

準急はその途中、上板橋駅にも停車する。それでも所要時間はさほど変わらず、池袋―成増間は12分。各駅に停まる普通はさすがにもう少し時間がかかって約15〜24分。幅があるのは、途中で後発の急行や準急に追い抜かれる電車があるからだ。

そしてこの普通電車、日中の1時間に8本あるうちほとんどが成増行きなのである。ほんの20分ほど走って終点の成増駅に着いて、ほどなく折り返してターミナル・池袋駅へ。

行って返ってのピストン輸送。その折り返しの駅であり、急行が最初に停車する駅――。成増駅は、東武東上線にとって、最初の“要衝の駅”といっていい。

そんな要衝の駅を預かっているのが、池袋駅管区副管区長で成増駅長を兼ねる中村和伸さん。成増駅のほかには東武練馬・下赤塚の2駅も管理している。

「成増駅の職員はみんな大変だと思いますよ。折り返しの電車は車内点検をしないといけないですし。あとはこの区間、踏切も多いんです。駅のすぐそばに踏切、なんてところもあります。それでも比較的無事に過ごさせてもらえているのは、ひとえに職員のみなさんのおかげです」（中村副管区長）



成増駅の事務室。中村副管区長は同駅のほかに東武練馬駅と下赤塚駅を管轄（撮影：鼠入昌史）

乗降客が多い東武練馬と成増

成増駅の駅事務室は、橋上駅舎の南側。モスバーガー1号店などが並ぶ商店街「スキップ村」に近い。橋上駅舎内には商業施設も入っている。板橋区西部のにぎわいの拠点、といったところだろうか。

この成増駅と東武練馬駅は1日平均の乗降人員が5万人を超えていて、実は成増駅より東武練馬駅のほうが3000人ほど多い。

お客の多くは、都心方面に向かう通勤客だ。だから、朝のラッシュ時は多くのお客であふれかえる。ただ、それほど混乱するようなことはないという。なぜなら、みな毎日の通勤で慣れたものだから。

「4月くらいは学生の新入学でちょっと気をつけるところもありますが、あとはうまく流れていくんですよね、これが。下赤塚駅はすぐ近くに地下鉄赤塚駅がありますが、こっちが不通になるとみなさん何も言わなくてもスムーズに地下鉄のほうに移動される。さすがだなあと、思っています」（中村副管区長）

駅の周辺は商店街をはじめとする商業エリア。そこから離れれば静謐な住宅街。3駅とも、そうした基本的な性質は変わらない。東上線の南側には川越街道が通り、江戸時代には下練馬や白子の宿場町も置かれていた。

ただし、そうした宿場町を除けば本質的にこの一帯は田園地帯だった。現在のような住宅地に変貌したのは、戦後になってからのことだ。それがあっという間に大都市の一部に飲み込まれ、東上線らしい沿線風景を作り上げてきた。中村副管区長が預かるのは、そうした下町感のある駅なのだ。

「このあたりはバスの交通網もすごいなというイメージがあります。警察署や消防署に足を運ぶ機会があるのですが、管轄が三田線沿線の署で。なのでバスに乗って行くんですが、10分間隔くらいで走っていて便利だなあと」（中村副管区長）

板橋・練馬の区境を走る

中村副管区長の預かる東武練馬駅付近は、区境と東上線の線路が沿うように、くんずほぐれつ。踏切によっては管轄が高島平警察署と光が丘警察署に分かれるのだとか。



成増駅の南口。画面左へ進むとモスバーガー1号店があるスキップ村商店街（撮影：鼠入昌史）

「なので、光が丘警察署にも足を運ぶんです。実は、練馬区の光が丘へは成増駅から歩いても行けるんですよ。去年の秋、沿線の紅葉スポットをSNSで紹介するというときには、光が丘公園のイチョウ並木の撮影に行きました」（中村副管区長）



成増駅下り方の踏切からホームを見る。折り返しの電車は踏切を通って引き上げ線に入ってから上りホームに入線する（撮影：鼠入昌史）

東上線での勤務は初めて

と、すっかり沿線に馴染んでいる中村副管区長。成増駅長として赴任したのは2024年4月のことだ。これが東上線での初めての勤務なのだという。成増駅赴任以前は、新越谷駅で副管区長を約5年半にわたって務めていた。

「入社したのは1988年で、最初は東武野田線の馬込沢駅。そこには11年半いました。いまだとだいぶ長いなあという印象なのですが、当時はそんなものだったんです。馬込沢はそんなに大きな駅ではなく、私が入ったときでも1日3人。まだ野田線も単線区間が多く、ラッシュ時には馬込沢で折り返す電車もありました。なので、結構忙しくさせてもらっていました」（中村副管区長）

その後、野田車掌区で乗務員となり、2001年に新柏駅の助役に。さらに柏駅の助役に移り、次いで野田車掌区でも助役を務めた。08年から9年間の本社勤務ののち、戻った現場は野田市駅の駅長だった。

つまり中村副管区長、鉄道員人生のほとんどを野田線沿線で過ごしてきたというわけだ。

「ですから東上線、ほとんど縁がなかったんですよね。というか、東武の路線自体、入社するまであまり乗ったことがありませんでした。京急線沿線の糀谷に住んでいた小学生の頃、修学旅行で日光に行ったくらいでしょうか」（中村副管区長）



下赤塚駅そばの踏切の建物は現在、駅舎としては使われておらず通路と靴修理店がある（撮影：鼠入昌史）

東武には「縁がなかった」

中学生になった頃からは茨城県で過ごした中村駅長。日常的に東武の路線に乗る機会は持たなかった。ただ、鉄道が好きだったということもあって就職時にいくつかの鉄道会社が候補に挙がる。

「そのときは国鉄がJRに変わるころで採用がなく、高校の求人票には東武とメトロ（営団）と小田急。たぶん受からないぞと言われたんですが、受けてみたら受かったんです（笑）」（中村駅長）

入社時から20年にわたって野田線を職場にしてきた。柏駅で助役を務めていた05年には流山おおたかの森駅が開業した。その後、08年に本社営業部管理課に異動している。

「17年4月に野田市駅長になって高架化工事に伴う仮設の駅舎への引っ越しを経験しました。古い駅舎からプレハブの駅舎に……。隣の愛宕駅でも引っ越しがあったのでそれで大わらわでしたね」（中村駅長）

こうした経歴の中で、中村駅長は新越谷駅で“ホームドアの設置”も経験している。ホームドア設置はまさに東武練馬・下赤塚・成増の3駅が控えている工事だ。

ホームの補強後に躯体を設置し、最後に駆動部分が取り付けられてホームドアが稼働する。現場の駅員の間では少し不安を覚えている人もいるのだとか。



カーブを描く東武練馬駅のホーム。ホームドア設置で駅の雰囲気も大きく変わりそうだ（撮影：鼠入昌史）

「ホームドア設置」も経験済み

「まだ稼働していない段階では、電車のドアが見えにくくなってしまうんですよね。それにこのあたりの駅はホームが狭いところもあります。ただ稼働してしまえばラクですから、そんなに心配いらないよ、ということは伝えています。お客さまも最初は戸惑うかもしれませんが、たぶんすぐに慣れていただけると思います」（中村副管区長）

ベテラン駅長は、温かい目で若い駅員を見守っている。成増駅の事務室はさほど広くなく、駅長も助役らと机を並べて勤務する。地域や乗客だけでなく、現場の駅員との距離の近さも成増駅ならではなのだろう。



（鼠入 昌史 ： ライター）