縦横2軸ずつのスキル――「♯（シャープ）型人材」が、組織と個人を変えていく

働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ（雇用される能力）を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア 〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（＊）の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは、“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、これからの組織と個人にとって不可欠となる「♯（シャープ）型人材」について、中井さんが定義＆解説する。（ダイヤモンド社 人材開発編集部）

＊1 中井弘晃著『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』（2022年10月／公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター刊）

新しい人材モデルとなる「♯（シャープ）型人材」

かつて、私が就職活動を行った1980年代、就職先の選定において、多くの学生が「安定性」を重視しました。当時の「安定性」は主に、大企業に就職することであり、大企業に就職すれば、将来は安泰だと考える幻想がありました。時代が変わったいまも、学生が就職において「安定性」を重視する傾向は変わっていません。2025年卒の学生の約6割が、キャリア選択で「業界/企業の安定性が高い」ことを重視するという調査結果もあり、逆に安定志向が高まっているようにも見えます。しかし、私がキャリアコンサルタントとして大学生と会話をすると、同じ「安定性」でも、かつての「安定した企業への就職」から「（自身の）成長を軸とした安定性」に変化しているように感じます。企業に依存できない時代となったいま、「頼れるのは自身のスキル」という意識が根付きつつあることを反映しています。

本稿では、企業に依存しない「成長を軸とした安定性」を実現するための新しい人材モデルとして「♯（シャープ）型人材」（筆者による造語）を提唱します。これは、特定の専門スキルを2つ（縦2軸）持ちながら、それらをつなぎ、新たな価値を生み出す横断的なスキルを2つ（横2軸）持ち合わせる人材を指します。

一般的に言われる「T型人材」が専門スキルと横断スキルを一つずつ持つモデルであるのに対し、「♯型（シャープ）人材」は2つの専門スキル（縦2軸）と、それらをつなぐ2つの横断スキル（横2軸）を兼ね備えることで、より強固なキャリアの土台を築きます。「♯（シャープ）」は「＃（ハッシュ）」と異なり、横の2本線が右肩上がりになっています。「♯（シャープ）」は音楽記号では半音上げるという意味です。「♯（シャープ）型人材」の横2軸は「社会人基礎力」と「変身力」。昨日よりも「半音上げる（半歩進む）」といった姿勢が大切だと私は思います。

「♯（シャープ）型人材」はハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、20代、30代のうちから意識して取り組むことで、達成は十分可能です。2025年の上場企業の早期退職募集人数が8月末時点で既に2024年通年の人数を上回り、黒字リストラも相次ぐ不確実性の時代、自分自身を守り、希望する仕事をするためにも、縦軸、横軸双方のスキルの複線化は不可欠だと考えます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）