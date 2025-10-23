「日本人と韓国人の独占状態が崩れた」三笘薫と並ぶアジア人選手の市場価値１位に“日韓以外”の21歳DFが浮上で海外衝撃！「トップに上り詰めたのは偶然ではない」
ドイツの有名な移籍専門サイト『transfermarkt』がここ数日で、欧州主要リーグに所属する選手の市場価値を一斉に更新。アジア人選手のランキングでもトップに変動があった。
これまで4000万ユーロでトップに並んでいた日本代表MF三笘薫（ブライトン）と韓国代表DFキム・ミンジェ（バイエルン）がそれぞれ、3500万ユーロと3200万ユーロに下落。この結果、3500万ユーロ（約61億円）で現状維持だったウズベキスタン代表DFアブディコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）が、三笘と並ぶトップタイに浮上したのだ。
中国のポータルサイト『捜狐』は10月21日、「日本人と韓国人選手の独占状態が崩れた」と見出しを打ち、驚きをもって次のように伝えた。
「アジアナンバーワンの座が交代した。これまで不動のトップだった三笘薫とキム・ミンジェはともに市場価値を落とした。ウズベキスタン出身の21歳、期待の新星クサノフは、3500万ユーロで三笘と並んで１位となり、長年続いた日本人と韓国人選手の独占状態に終止符を打った」
記事は「クサノフがトップに上り詰めたのは偶然ではない。今年１月、彼は4000万ユーロの移籍金でマンチェスター・シティに移籍し、アジア人ディフェンダーとしては２番目に高額な選手となった（キム・ミンジェの5000万ユーロに次ぐ）」と紹介。こう続けている。
「これはヨーロッパ強豪の関心が、もはや日本人や韓国人に限定されず、中央アジア出身の若手選手が台頭しつつあることを示している」
とはいえ、日本人と韓国人以外でトップ20入りしたのは、このクサノフだだ一人だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アジアの市場価値ランキングTOP20を一挙紹介！日本人選手がなんと16人！三笘薫と並ぶ１位は？
これまで4000万ユーロでトップに並んでいた日本代表MF三笘薫（ブライトン）と韓国代表DFキム・ミンジェ（バイエルン）がそれぞれ、3500万ユーロと3200万ユーロに下落。この結果、3500万ユーロ（約61億円）で現状維持だったウズベキスタン代表DFアブディコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）が、三笘と並ぶトップタイに浮上したのだ。
「アジアナンバーワンの座が交代した。これまで不動のトップだった三笘薫とキム・ミンジェはともに市場価値を落とした。ウズベキスタン出身の21歳、期待の新星クサノフは、3500万ユーロで三笘と並んで１位となり、長年続いた日本人と韓国人選手の独占状態に終止符を打った」
記事は「クサノフがトップに上り詰めたのは偶然ではない。今年１月、彼は4000万ユーロの移籍金でマンチェスター・シティに移籍し、アジア人ディフェンダーとしては２番目に高額な選手となった（キム・ミンジェの5000万ユーロに次ぐ）」と紹介。こう続けている。
「これはヨーロッパ強豪の関心が、もはや日本人や韓国人に限定されず、中央アジア出身の若手選手が台頭しつつあることを示している」
とはいえ、日本人と韓国人以外でトップ20入りしたのは、このクサノフだだ一人だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アジアの市場価値ランキングTOP20を一挙紹介！日本人選手がなんと16人！三笘薫と並ぶ１位は？