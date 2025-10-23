「日本人と韓国人の独占状態が崩れた」三笘薫と並ぶアジア人選手の市場価値１位に“日韓以外”の21歳DFが浮上で海外衝撃！「トップに上り詰めたのは偶然ではない」

「日本人と韓国人の独占状態が崩れた」三笘薫と並ぶアジア人選手の市場価値１位に“日韓以外”の21歳DFが浮上で海外衝撃！「トップに上り詰めたのは偶然ではない」