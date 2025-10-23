「お綺麗ですね」WEリーガー仲田歩夢が披露した“似合いすぎな制服姿”が話題！「ポスターが盗難されそうで危険だ」「依頼あるなんて凄い」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属するMF仲田歩夢が公式インスタグラムを更新。警官の制服姿を披露し、小さくない反響を呼んでいる。
仲田は「地元山梨県、日下部警察署様からの依頼を受けて、トウロマ被害防止ポスターの撮影をしてきました！」と報告。「SNS型投資・ロマンス詐欺のことを『トウロマ』」と説明しつつ、「トウロマ詐欺の被害が増加しているようなので、自分の身は自分自身で守れるように、、改めて気をつけようと思うきっかけになりました！」と続けた。
最後に「山梨県警シンボルマスコットのふじ君！ なんだか懐かしい気持ちになりました」と綴り、可愛いマスコットを手に微笑むショットなどを掲載した。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく書き込みが殺到。「お似合いですねっ！」「何着ても似合うね」「かっこいい」「とてもステキでお綺麗ですね」「美しい。ポスターが盗難されそうで危険だ」「レッドカードで逮捕願います！」「逮捕されたい人多数出る案件」「悪いことしていないけど職質受けてみたい」「警察から依頼あるなんて凄い」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】最新版！ 美人すぎるフットボーラー、仲田歩夢の厳選ショットを一挙お届け！
