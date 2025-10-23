ＮＹ時間の終盤に入ってポンド円は２０２円台後半での推移となっている。この日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、市場では英中銀の利下げ期待が復活しており、ポンド安の反応が見られる中、ポンド円も２０１円台に一時下落する場面が見られた。ただ、ＮＹ時間に入って、その下げを取り戻している状況。



ブルームバーグによると、直近の英国債利回り低下で、英財政不足は縮小する公算があるとの指摘している。９月に比べ英国債利回りは低下しており、現行水準なら最大４５億ポンド縮小する可能性があるという。



これは１１月２６日に秋季予算案を提出するリーブス財務相にとっては朗報となる。増税や歳出削減は必至と見られているが、現行の利回り水準であれば、同財務相が調達しなければならない資金は数十億ポンド減る可能性があるという。英予算責任局（ＯＢＲ）が示す国債利回りの予測に反映される可能性があるとしている。



ＯＢＲは１１月２６日に発表される予算案のために今後５年間の経済・財政予測を作成中で、収集する情報は予測の基盤になる。英国は借り入れコストの上昇や社会福祉支出削減の撤回に加え、ＯＢＲによる経済成長予測の下方修正も見込まれる。これにより財政不足の発生は明らかで、この穴を埋めるためリーブス財務相氏は１ペニーたりとも無駄にできない状況にあるという。



GBP/JPY 202.93 USD/JPY 151.91 GBP/USD 1.3358



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

