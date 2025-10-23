ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３２６ドル安 シカゴ日経平均先物は４万８７９０円
NY株式22日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 46598.55（-326.19 -0.70%）
ナスダック 22695.25（-258.42 -1.13%）
CME日経平均先物 48790（大証終比：-520 -1.07%）
欧州株式22日終値
英FT100 9515.00（+88.01 +0.93%）
独DAX 24151.13（-178.90 -0.74%）
仏CAC40 8206.87（-51.99 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.440（-0.015）
10年債 3.949（-0.013）
30年債 4.536（-0.007）
期待インフレ率 2.285（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.563（+0.011）
英 国 4.417（-0.061）
カナダ 3.066（-0.015）
豪 州 4.113（-0.005）
日 本 1.638（-0.017）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.91（+1.67 +2.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4101.60（-7.50 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
108122.44（-2735.51 -2.47%）
（円建・参考値）
1642万3799円（-415524 -2.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
