フランクフルトvsリバプール スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](コメルツバンク・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 20 堂安律
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります