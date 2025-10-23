[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](コメルツバンク・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 20 堂安律

控え

GK 33 イェンス・グラール

GK 40 カウア・サントス

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 17 エリェ・ワイ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

GK 74 K. Miściur

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

FW 11 モハメド・サラー

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります