[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](スタンフォード ブリッジ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 25 モイセス・カイセド

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

控え

GK 1 ロベルト・サンチェス

GK 50 M. Merrick

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 46 R. Walsh

FW 7 ペドロ・ネト

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 76 R. Kavuma-McQueen

監督

エンツォ・マレスカ

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 7 ラウール・モロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ヨン ハイティンハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります