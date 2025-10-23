チェルシーvsアヤックス スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](スタンフォード ブリッジ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 25 モイセス・カイセド
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
GK 50 M. Merrick
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 46 R. Walsh
FW 7 ペドロ・ネト
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 76 R. Kavuma-McQueen
監督
エンツォ・マレスカ
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ヨン ハイティンハ
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 25 モイセス・カイセド
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 41 エステバン
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
GK 50 M. Merrick
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 46 R. Walsh
FW 7 ペドロ・ネト
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 76 R. Kavuma-McQueen
監督
エンツォ・マレスカ
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ヨン ハイティンハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります