¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û»³ºê·´¡¡¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×È´·²Â¤Ç¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï22Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Ç¤ÏÊöÎµÂÀ¡Ê40¡áº´²ì¡Ë¤¬½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£6¡¢5Ãå¤È¤¤Æ¤Î3ÁöÌÜ¡£4¥«¥É¤«¤éÀä¹¥¤ÎÅ¸³«¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖSG¤Î1Ãå¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£Â¤âËüÁ´¤Ç¡Ö¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º¹¤·¤¿½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤«¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬1¹æÄú¤Ç5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÄËº¨¤Î¥³¥ó¥Þ25¡£6Ãå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸÷¤òµá¤á¤¿¡£Â¾¤Ï³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤¬¹¥µ¤ÇÛ¤Ç¶ÍÀ¸¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¡¢µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê28¡á°¦ÃÎ¡Ë¡¢´Ø¹ÀºÈ¡Ê30¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÂÍß¤·¤¤¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÁÈ°Ê³°¤Ç¤Ï»³ºê·´¡Ê35¡áÂçºå¡Ë¤¬²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ï1R1Áö¡£¸«»ö¤Ë4¥«¥É·þ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÈùÄ´À°¤À¤±¤Ç¤¤¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨È´·²¤À¡£°ìÅ¾¤·¤Æ12R1Áö¤Î3ÆüÌÜ¤ò¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤ì¤ÐÍ½Áª¼ó°Ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£½éÆü3¡¢1Ãå¤ÎËö±ÊÏÂÌé¡Ê26¡áº´²ì¡Ë¤Ï½ÐÂÈ´·²¡£¤³¤Á¤é¤â¼ó°Ì¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£