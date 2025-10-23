前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」が、きょう23日に開幕する。初日メインは12Rの日本競輪選手会理事長杯だ。

脇本―古性の近畿コンビが中心。展開は唯一ライン3車となった真杉が積極的に駆ける。中団には郡司―岩本となり、脇本は勝負どころで後方になるか。それでも前回の京王閣記念で衝撃の捲りVを決めたように脚力は抜けている。豪快に捲って白星発進だ。近況動けている郡司も当然狙える。脇本より先に捲れれば逆転も十分。吉田も真杉のカカリ次第では展開を生かしてアタマも。

＜1＞古性優作 状態的には普通。練習も普通に。そろそろリズム的にも上向いてほしい。脇本さんの番手。

＜2＞真杉匠 前回はマッチしている感じがなかった。セッティングを微調整したし、練習もできた。前回よりもいいかなと思うけど、走ってみてですね。自力。

＜3＞郡司浩平 前回はそこまで感覚がいいってわけではなかったけど、行くべきところで行けていた。自力。少し難しいレースになると思うので、しっかり考えて。

＜4＞松浦悠士 前回は特に上半身が硬いと感じたが、思ったよりも動けていた。単騎で自力自在。

＜5＞新山響平 前回は疲れがある中で体も脚もしっかり動いていた。自力。仕掛けどころは少ないと思うが、しっかり仕掛けられれば。

＜6＞雨谷一樹 ここ最近の中では一番いい状態だと思う。どちらが前でも3番手を固める。

＜7＞岩本俊介 前回後は練習漬けの日々。いい状態にいると思う。郡司君。

＜8＞吉田拓矢 いい状態に持ってくることができたと思う。真杉君に任せて。

＜9＞脇本雄太 前回は優勝できたが、全体を通して良くはなかった。前橋に悪いイメージは一つもない。いつも通り自力で。