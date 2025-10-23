¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÀÄÌÚ°ì·±¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÁ°ÅÄ¾ÂÀ¡¡ÃÏ¸µÂçÉñÂæ¤Øµ¤¹çÇÜÁý¤Î2Áö
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï22Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£2ÆüÌÜ12R¤Ç3Ï¢Ã±4Ëü360±ß¤ÎÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤ÎÀÄÌÚ°ì·±µ¼Ô¤Ï¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¡Ê37¡áÊ¡²¬¡Ë¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤ê¤Î²ñ¿´¤Î°ì·â¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡½®·ô¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤·¡£2ÆüÌÜ6R¤Ï1¥Þ¡¼¥¯¡¢2¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¤Ë°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿¡£Çë¸¶½¨¿Í¤È¤Î3Ãå¶¥¤ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ4Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÇë¤µ¤ó¡ÊÇë¸¶¡Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ¿Í¤âOK¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î68¹æµ¡¤Ïº£Àá¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾Â¼ÉÒ¤¬8·î¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤éÌÜ²¼4ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Î¹¥Ä´¥â¡¼¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¡Ö²áµî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤é¡Ø°ÒÄ¥¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£A1µé¤Ð¤«¤ê¤Ç¾è¤ê¼ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨¤Î46¡ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï62°Ì¡£1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê¾Þ¶â¾å°Ì34¿Í¤¬½Ð¾ì¡¢11·î25¡Á30Æü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤Ïº£Àá¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤·¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µSG½Ð¾ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤Ø¡¢º£Æü¤Ï1ÆüÁá¤¤¾¡Éé¶î¤±¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¤µ¤é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï2022Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£19Ç¯¤Î»ùÅç¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¤¤¤Âç²ñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹²¤Æ¤ë¤½¤Ö¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÚÀÄÌÚ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û1R¤Ï¥«¥É¼«ºßÀï¡£¡ã4¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã3¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã5¡äÎ®¤·¡£10R¤Ï3¥³¡¼¥¹·þ¤êº¹¤·¡£¡ã3¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã3¡ä¡ã2¡äÎ®¤·¤Î8ÅÀ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡þÀÄÌÚ¡¡°ì·±¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤«¤º¤Î¤ê¡Ë»°½Å¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·è¤Þ¤Ã¤¿¡£WS¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£