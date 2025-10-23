きょう23日からG1「第34回寛仁親王牌」が開催される。舞台は前橋競輪場。バンクについて選手がよく口にするのは「前橋は前々にいないと駄目」。33でドームの超高速バンクで「逃げ」が重要になってくる。そこで出場選手の「逃げ」の決まり手にフォーカスし、地区の力を測ってみた。

別表を見ていただきたい。直近4カ月で逃げの決まり手がある選手が一番多いのは関東で9人。逃げの決まり手が8ある菊池岳仁（25＝長野・117期）を筆頭に7の森田優弥（27＝埼玉・113期）、そして6の真杉匠（26＝栃木・113期）と積極的な選手が目立つ。地区の逃げ合計数でも「35」と他地区を圧倒。平均競走得点もトップで、バンク相性も含めて“地区力”は一番だ。

続くのは南関。根田空史（37＝千葉・94期）が逃げ7を持ち、郡司浩平（35＝神奈川・99期）、深谷知広（35＝静岡・96期）も3回ずつ。合計数「27」も2位で、こちらも舞台相性は良い。また、決まり手だけを見ると苦戦しそうなのが北日本。参加人数は近畿に次ぐ2位の17人いるが、逃げの決まり手があるのは6の新山響平（31＝青森・107期）と1の高橋晋也（31＝福島・115期）の2人だけ。合計数も「7」で唯一のひと桁。追い込みは強力だが、前橋とは相性が悪いか。ちなみに逃げの決まり手トップは「10」の犬伏湧也（30＝徳島・119期）と岸田剛（26＝福井・121期）。特に犬伏は記念とビッグのみの出走でこの数字は凄い。バンク特性も味方に初タイトルもありそう。

前々有利な前橋だけに、逃げの決まり手を重視した車券作戦を取ってみても面白い。（渡辺 雄人）