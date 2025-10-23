エンジンと格闘する姿が印象的だった。趣味はドライブで愛車はマツダ「RX―7 FD」。「車が好きなのでエンジン出しが得意になりたい」。少しでも整備力を身につけようと、本体をバラして熱心にメモを残していた。

ボートレーサーになったきっかけも車好きが高じてのこと。「スポーツカーが好きだったので何かの“レーサー”になりたいと思っていた。旅行も好きで専門学校に行ってツアーコンダクターを目指していたけどコロナの影響で就職活動ができなくなった。ボートはイチから始められる競技だったので目指しました。レース場の先で旅行もできるのでいい仕事だと思う」。一時は観光産業を志した根岸にとって、全国を巡れるボートレーサーは、まさに天職と言えるだろう。

2023年11月7日にデビュー。24年12月29日の戸田一般戦でうれしい初勝利を飾った。「1マークは中間着が獲れる位置に出て来られるようになったけど道中で抜かれることが多い。スタートもスローからしっかり行くことができれば勝率が上がると思うので練習している」。きょう23日からは、びわこ一般戦に参戦。課題は多いが2勝目を目指して努力を続ける。

◇根岸 真優（ねぎし・まゆ）2002年（平14）2月13日生まれ、埼玉県出身の23歳。埼玉支部の133期生として23年11月に戸田でデビュー。好きな食べ物はスペインの生ハム「ハモンセラーノ」。ただ、ワインは苦手なのでレモンサワーと一緒に食べている。1メートル54、血液型O。