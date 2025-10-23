7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）が22日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。じゅうたんから花が咲いていたことを明かした。

今回は「秋から始めるズボラなお掃除術」と題して放送された。餅田は掃除が苦手で「ほぼしない。年単位でしない」と明かしてスタジオを驚かせていた。

掃除評論家として出演したお笑いコンビ「どきどきキャンプ」佐藤満春は、これまで100人以上の芸能人の“汚部屋”を掃除してきた中で「基本的に全員に共通しているのは、だらしないし自分のことを俯瞰（ふかん）して見られないし、客観視できない」と共通点を見つけた。

さらに「ほぼ全員売れてない」という共通点もあるとしたが「例外が2人だけいて…その一人が餅田コシヒカリなんですよ」と明かした。続けて「この子の家、めっちゃ汚いです!でも…信じられないぐらい売れた」と驚きを振り返った。

また「この子の家で見たことない花が咲いていた」と明かすと、餅田は「じゅうたんにマンゴージュースこぼしたまま放置してたら…白い花が咲いてて」と告白してスタジオを驚がくさせた。