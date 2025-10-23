なにわ男子大橋和也が3分身！忍者のごとく手裏剣を“スーーーーー！”と華麗に投げる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の大橋和也が出演する総合かぜ薬“ジキニン First NEO”の新TVCM『3分身!!!』編が、10月23日より全国で放映される。

■メイキング＆インタビュー映像も公開

新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身!!! “ジキニン First NEO”の特長である3つの成分の手裏剣を「のど痛」に向けて“スーーーーー！”と華麗に投げるシーンや、CMシリーズ初となるジキニンイメージキャラクター「ジキ忍」（CV：日野聡）との掛け合いも見どころだ。

メイキング映像では、終始笑顔で様々な忍者ポーズを披露。3つの成分“トリプルインパクト!!!”の撮影シーンでは、何度も真剣にチャレンジする大橋らしい真摯な姿や、監督・スタッフと楽しくやりとりするチャーミングな姿も。大橋の明るく元気なキャラクターが伝わってくる。

インタビュー映像では、3分身にちなんで大橋が3人に分身できるとしたらしたいことや、“トリプルインパクト!!!”にちなんで2025年にインパクトのあった（衝撃的な）出来事について語るなど、大橋の人柄やプライベートが垣間見える内容となっている。

■TVCMストーリー

CMシリーズ初となる大橋とジキニンイメージキャラクター「ジキ忍」の掛け合いで、かぜ薬界隈に「スーーーーー！」と新風を届ける。

雲が立ち込める風景を背に商品を手に持ち、ポーズを構える大橋が忍者のごとく3分身するシーンからスタート。3人の大橋がそれぞれ異なる表情とポーズで「かぜののど痛に～…」と唱えると、次は「ジキ忍」が「3つの成分が…」と言いながら3分身し、3つの成分に見立てた色違いの手裏剣が登場。大橋と「ジキ忍」が「せーの」の掛け声とともに手に持った手裏剣を「スーーーーー！」と投げると、のどのイガイガ・ズキズキに見事命中。無事に3つの成分を痛みに届けたところで大橋と「ジキ忍」の分身は元どおりになり、最後は大橋が、「かぜののど痛にトリプルインパクト！“ジキニン First NEO”。全薬工業です！」と笑顔で力強くアピールして幕を閉じる。

■メイキングエピソード

“ジキニン First NEO”恒例の全身ピンクの衣装に包まれて颯爽と現場に登場した大橋。スタッフ一人ひとりに丁寧に挨拶をしながらスタジオに入る大橋の明るい雰囲気で和やかな空気に包まれるなか、撮影はスタートした。

監督との打ち合わせでは、真剣な表情で細かい動きを確認する大橋の姿が。忍者のポージングや手裏剣を投げるシーンでは、少しもバランスが崩れることなく笑顔で同じ姿勢をキープし、さすがの体幹力を披露。モニターで映像を確認するプロ意識溢れる表情と、時折メイキング用カメラに向かって見せるチャーミングな笑顔とのギャップが印象的で、大橋のあらたな魅力も垣間見える。

撮影の終了時にはスタッフの拍手に包まれながら、最後はカメラに向かってグッドサインを見せ、満面の笑みで撮影を締め括った。

■大橋和也 インタビュー