俳優の中村倫也（38）が来年1月期のTBSドラマ「DREAM STAGE」（金曜後10・00）に主演する。天才音楽プロデューサー役で、落ちこぼれのボーイズグループを夢の実現に向けて導いていく。「放送は真冬ですが、熱い青春の日々をお届けします」と気合十分だ。

K―POP業界を舞台にしたオリジナルの物語。かつて問題を起こし業界を追放された日本人プロデューサーが、韓国の弱小芸能事務所に所属する練習生7人と出会い、世代や国籍を超えて共に夢を目指す“スポ根”ドラマだ。登場するグループ「NAZE（ネイズ）」は、今年6月に実際に結成された韓国の多国籍グループ。劇中で音楽界の頂点を目指すのと同様に、デビューを目指して活動している。

中村は「何をするにもとにかく一生懸命な姿が凄く初々しく、キラキラしています」と優しいまなざしを向ける。「演技には正解がないからこそ、やりたい表現にどんどん挑戦してほしい。萎縮したり、正解を求めてこぢんまりしてしまうのは一番よくない」とアドバイス。「成長していく姿を見守って、応援してほしい」と役柄同様のプロデューサー目線で呼びかけた。

デビューから20年が経過し、ブレークまでの長い下積み時代も経験している中村。最近は年下の俳優との共演機会も増加。今年7月期のドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」でも、ダブル主演したKing＆Princeの郄橋海人（26）と刑事役でバディを組み、俳優の先輩として引っ張る姿を見せた。今作でも座長としてNAZEをけん引する。「夢を追った経験のある全ての人の心に刺さるドラマになれば」とアピールした。

≪最初に覚えた韓国語は…≫中村は劇中で韓国語に挑戦する。小学生の頃にラジオの韓国語講座を少し聴いていた経験があり、最初に覚えたのが「トイレどこですか？」を意味する言葉だったという。「韓国ロケもあるということなので、到着したら空港でまずは聞いてみようかなと思っています」といたずらっぽく笑った。中村が操る韓国語、そして劇中にトイレを探すせりふが登場するのかにも注目だ。