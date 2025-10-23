なにわ男子・大橋和也、全身ピンク衣装姿で“3分身” 最近衝撃的だった出来事も明かす
【モデルプレス＝2025/10/23】なにわ男子の大橋和也が出演する全薬工業の総合かぜ薬「ジキニンFirst NEO」の新テレビCM「3分身！！！」編が、10月23日より放映開始。同日より、公式サイト／YouTubeにて新CMのほか、メイキング・インタビュー映像も順次公開される。
【写真】なにわ大橋ら、限定グループでサプライズライブ
新CMでは、大橋が忍者のごとく3分身。同商品の特長である3つの成分の手裏剣を「のど痛」に向けて「スーーーーー！」と華麗に投げるシーンや、CMシリーズ初となるジキニンイメージキャラクター「ジキ忍」（CV：日野聡）との掛け合いも見どころとなっている。
メイキング映像では、終始笑顔で様々な忍者ポーズを披露、3つの成分「トリプルインパクト！！！」の撮影シーンでは、何度も真剣にチャレンジする大橋らしい真摯な姿や、監督・スタッフと楽しくやりとりするチャーミングな姿も。大橋の明るく元気なキャラクターが伝わってくる映像となっている。
インタビュー映像では、3分身に因んで大橋が3人に分身できるとしたらしたいことや、「トリプルインパクト！！！」に因んで、2025年インパクトのあった（衝撃的な）出来事を告白。大橋の人柄やプライベートが垣間見える内容となっている。
同CM恒例の全身ピンクの衣装に包まれて颯爽と現場に登場した大橋。スタッフ1人ひとりに丁寧に挨拶をしながらスタジオに入る大橋の明るい雰囲気で和やかな空気に包まれる中、撮影はスタートした。
監督との打ち合わせでは、真剣な表情で細かい動きを確認する大橋の姿が。忍者のポージングや手裏剣を投げるシーンでは、少しもバランスが崩れることなく笑顔で同じ姿勢をキープし、さすがの体幹力を披露。モニターで映像を確認するプロ意識あふれる表情と、時折メイキング用カメラに向かって見せるチャーミングな笑顔とのギャップが印象的で、大橋の新たな魅力も垣間見ることができる。撮影の終了時にはスタッフの拍手に包まれながら、最後はカメラに向かってグッドサインを見せ、満面の笑みで撮影を締めくくった。（modelpress編集部）
Q.今回の撮影の率直な感想をお聞かせください。
おつかれさまでした。いや、めちゃくちゃまず楽しかったですね。やっぱりスタッフさんとわちゃわちゃした感じもやし、ずーっと一緒なんですよ。そのスタッフさんとか、監督さんも一緒やし。この前「こんなことしたよね」っていう話をしながらも「今回はこうです！」っていう感じでね、喋ってたんですけども。僕、4年目ということでやらせてもらってるんですけども、まあ1回目は早口言葉、結構苦戦しまして。で、イガイガってね、あのースーってする感じのする滑るやつがあるんですけどそれもやらせてもらいまして。ダンスもやらせてもらいまして。今回なんと僕、分身するんですよ。増えます、大橋和也。キャッチーなチャーミングなCMになってるなと思って、ほんまに毎回楽しみでやらせてもらってます。
Q.新CMは、かぜによるのどのイガイガやズキズキに、“スーっ”と成分が届く内容でもありますが、最近“スーっ”とした出来事やエピソードがあれば教えてください。
スーってなって、もうよっしゃーとか気持ちいいってなったことがあって。僕ほんまに「ちょうどいい」っていう言葉がめっちゃ好きで。ペットボトルがあります。もうこんだけしか残ってません。コップにどれぐらい入るんやろうと思って、いや、この量やったらコップよりちょっとはみ出てしまうんじゃないかと思って、入れてみたんすよ。入れてみたらペットボトルが全部空になったとき、コップが満タンになってて、気持ちいーってスーってなりましたね。ありがとうございます。
Q.今回の新CMは、3分身になる内容になっていると思いますが、もし、大橋さんが3人に分身できるとしたらどんなことがしたいですか？
僕、お仕事が好きなんで、まあ今回こうやってCM撮影やらせてもらいながらもコンサートしながらもドラマ映画やりながらもってほんまにこんなんできるんだったら願ったり叶ったりですよね。
Q.今年インパクトのあった（衝撃的な）出来事などありましたでしょうか？
今年、僕、もうね、あの6月なんですけども半年で1個夢が叶ったことがありまして。それがあの、「スカイダイビング」なんですよ。これも番組のほうでバラエティでやらせてもらったんですけども、やっぱ「スカイダイビング」って罰ゲームって言うのがちょっと皆さんのお考えじゃないですか。僕はほんまに、「バンジージャンプ」もそやけど、「スカイダイビング」したいっていうぐらい好きで空飛んでみたいと思ってたんですよ。空飛んでみたいなって思ってスタッフさんとかマネージャーさんとかにも言ってたんですけど今年やっと夢が叶いまして、バラエティのほうでやらせてもらったんですけど、もうほんまにインパクト大で、空飛んでるってこんな気持ちになるんやっていう気持ちになりました。皆さんぜひ空飛んでみてください。
Q.最近、気になることやハマっていることがあれば教えてください。
僕、結構家でも常、動いちゃうタイプなんですよ。あ、これしなあかんとか、掃除しなあかんとか、料理しよとか、ソファーに座ることがなくて、そういう時間を作りたいと思いまして、僕レコードプレーヤーを買ったんですよ、家に。そのレコードプレーヤーを聴きながら、ソファーに座りながら何もしないっていう。目瞑りながら、か目開けながらも瞑想みたいな感じであるんですけど、その時間を楽しむのが今ハマってますね。
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】