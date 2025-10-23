UVERworld、5年1ヶ月ぶり「ミュージックDVD・BD」1位【オリコンランキング】
結成25周年、デビュー20周年を迎えたロックバンド・UVERworldの最新音楽映像作品『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka 2024.12.31 -Night show-』が、23日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で1位を獲得した。
【動画】UVERworld「NO MAP」MV
同バンドの1位獲得は、『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』（2020年9月28日付）以来5年1ヶ月ぶり。自身通算4作目となる。
初週売上は、DVD：0.2万枚（2381枚）、Blu-ray Disc（以下BD）：0.3万枚（3218枚）で、合計売上は0.6万枚（5599枚）。「週間DVDランキング」でも1位に初登場した。
本作は、2024年9月から開催された全国ツアー『UVERworld NO ENEMY TOUR』より、同年12月31日に行われたツアーファイナルの福岡マリンメッセ公演が収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
