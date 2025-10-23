THE RAMPAGE¡õ¾ÅÆîÇµÉ÷¥³¥é¥Ü¶Ê¡¢µÞ¾å¾º1°Ì¡¡¥³¥é¥Ü¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ØDayDay.¡Ù¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦±é¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤È¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö¼«Í³¤Ø¤ÎÂçÃ¦Áö ¡ÁRunning Running Running¡Á feat. ¾ÅÆîÇµÉ÷¡×¤¬¡¢23ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¾å¾ºÎ¨1107.3¡ó¤òµÏ¿¡£1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDayDay. SUPER LIVE 2024¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò²¹¤á¤¿2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¶Ê¤È¤·¤Æ9·î7Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡¡Æ±¶Ê¤¬É½Âê¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿CD¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÆü¤Î10·î15Æü¤Ë¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¡¢17Æü¤Ë»³Íü¡¦YCC¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 ¡ÈPRIMAL SPIDER¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø·î¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê1996Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖOne more time, One more chance¡×¡Ê1997Ç¯1·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¡Ë¤¬¾å¾ºÎ¨56.8%¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê2007Ç¯¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤ÆSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤â·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ10·î7Æü¤Ë·àÃæ²Î¡ÖOne more time, One more chance ¡Á·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙRemaster¡Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê11·î8Æü¤«¤é³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖYAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 ¡ÈËÍ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡É¡×¤ÎÁ´¸ø±éÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î27ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¡ä
