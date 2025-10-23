ジェジュン、週間音楽ランキング3冠 自身通算3作目の合算アルバム1位【オリコンランキング】
JAEJOONG（ジェジュン）の最新アルバム『Rhapsody』（ラプソディ）が、10月23日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント1万8251PTで1位を獲得。自身通算3作目の合算アルバム1位となった。
【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」 アーカイブ配信決定
週間ポイントの内訳は、CD：1万7237PT／ストリーミング：62PT／デジタルアルバム：952PT。本作は「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで3冠【※】を獲得した。
そのほか3位の藤井風『Prema』が9月15日付から7週連続で合算アルバムTOP5入り、累積PT数は37万4901PTとなった。8位には、前週10月20日付で1位を獲得したRADWIMPS『あにゅー』が2週連続TOP10入りを記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間:2025年10月13日〜19日）＞
【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」 アーカイブ配信決定
週間ポイントの内訳は、CD：1万7237PT／ストリーミング：62PT／デジタルアルバム：952PT。本作は「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで3冠【※】を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間:2025年10月13日〜19日）＞