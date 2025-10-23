FRUITS ZIPPER、自己最高週間ポイントで合算シングル1位【オリコンランキング】
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の最新シングル「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」が、10月23日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算2作目となる1位を獲得した。
【動画】かわいすぎる！FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」「JAM」MV
週間ポイントの内訳は、CD：31万6932PT／ストリーミング:1万1916PT／デジタルシングル（単曲）：512PT／デジタルシングル（バンドル）：54PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」においても自己最高の初週31.7万枚を売り上げ1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。
週間ポイントは、2025年5月26日付「KawaiiってMagic」の週間23万3649PTを上回る自己最高の週間32万9414PT。自身初の週間30万ポイント超えを記録した。
続く2位には、7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。の最新シングル「パラノイドランデブー」がランクイン。「週間合算シングルランキング」において自身最高位となった。
3位は、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」。収録曲の「IRIS OUT」と「JANE DOE」は、10月6日付から4週連続で「週間ストリーミングランキング」1位、2位を独占しており、合算シングルランキングでも4週連続のTOP3入りとなった。累積PT数は97万2189PT。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間:2025年10月13日〜19日）＞
