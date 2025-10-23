NY株式22日（NY時間14:03）（日本時間03:03）
ダウ平均　　　46521.11（-403.63　-0.86%）
ナスダック　　　22582.85（-370.82　-1.62%）
CME日経平均先物　48560（大証終比：-750　-1.55%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9515.00（+88.01　+0.93%）
独DAX　 24151.13（-178.90　-0.74%）
仏CAC40　 8206.87（-51.99　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.438（-0.017）
10年債　 　3.951（-0.012）
30年債　 　4.539（-0.004）
期待インフレ率　 　2.280（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.563（+0.011）
英　国　　4.417（-0.061）
カナダ　　3.070（-0.011）
豪　州　　4.113（-0.005）
日　本　　1.638（-0.017）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.41（+1.17　+2.04%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4079.70（-29.40　-0.72%）

ビットコイン（ドル）
107775.63（-3082.32　-2.78%）
（円建・参考値）
1634万5252円（-467465　-2.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ