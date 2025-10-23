ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４０３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:03）（日本時間03:03）
ダウ平均 46521.11（-403.63 -0.86%）
ナスダック 22582.85（-370.82 -1.62%）
CME日経平均先物 48560（大証終比：-750 -1.55%）
欧州株式22日終値
英FT100 9515.00（+88.01 +0.93%）
独DAX 24151.13（-178.90 -0.74%）
仏CAC40 8206.87（-51.99 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.438（-0.017）
10年債 3.951（-0.012）
30年債 4.539（-0.004）
期待インフレ率 2.280（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.563（+0.011）
英 国 4.417（-0.061）
カナダ 3.070（-0.011）
豪 州 4.113（-0.005）
日 本 1.638（-0.017）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.41（+1.17 +2.04%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4079.70（-29.40 -0.72%）
ビットコイン（ドル）
107775.63（-3082.32 -2.78%）
（円建・参考値）
1634万5252円（-467465 -2.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
