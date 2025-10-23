「全然関係ないけどさ…」堂本光一の質問に上白石萌音「ホントに関係ない話ですね（笑）」
DOMOTOの堂本光一（46歳）が、10月22日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。女優・上白石萌音に番組の進行と全く関係のないことをたずね、上白石は「ホントに関係ない話ですね（笑）」と笑った。
番組はこの日、「『スシロー』の売り上げデータで都道府県をくらべてみた」と題する企画を放送。そのVTR明け、スタジオゲストの堂本は「全然関係ないけどさ」と、女優・上白石萌音の話を始める。
堂本は「（上白石が）イギリスで舞台やってたとき、塊の肉を一生懸命、ホテルの部屋でスライスしてたんでしょ？」と質問。
これに上白石は「しました。ホントに関係ない話ですね（笑）」と笑いながら認め、堂本は「ちょっと思い出しちゃったの」と語る。
上白石はホテルの部屋で塊肉をスライスしていた理由について「イギリスは薄切りのお肉がないので、塊を買ってスライスしたっていう」と説明。堂本は「それ思い出しちゃった。ごめん、関係なくて」と自由すぎる発言を詫びた。
