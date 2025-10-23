リトルなでしこがザンビアを撃破。２連勝を飾った。(C)Getty Images

　白井貞義監督率いるU-17日本女子代表は現地10月22日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ第２節でザンビアと対戦した。

　５大会ぶり２度目の優勝を目ざすリトルなでしこは、初戦でニュージーランドに３−０で快勝。好スタートを切ったなか、続くザンビア戦でも主導権を握り、何度も相手ゴールに迫る。

　14分には右サイドを突破した式田和の折り返しを大野羽愛がゴールに流し込む。しかし、大野にハンドがあったとしてノーゴールに。

　さらに31分にも、味方のスルーパスに抜け出した中村心乃葉がネットを揺らすが、これもオフサイドの判定で得点は認められなかった。
 
　後半も攻勢を強めるが、ザンビアの粘り強い守備に苦戦。再三にわたるクロスもことごとくはね返されて１点が遠い。

　それでも69分、右CKのこぼれ球に反応した須長穂乃果が、ペナルティエリア中央手前から右足で強烈なミドルシュートを決めて、ついに先制に成功する。

　81分には、ゴール前でボールを奪った平七海がボックス内でGKに倒され、PKを獲得。これをキッカーの福島望愛がしっかりとゴール左に決めて追加点を奪う。

　このまま終了し、２−０で快勝。この結果、２連勝を飾った日本は、１試合を残して決勝トーナメント進出を確定させた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

