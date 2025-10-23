リトルなでしこ、２連勝で決勝T進出が確定！ 相手の堅守に苦戦も、須長＆福島弾でザンビアを２−０撃破【U-17女子W杯】
白井貞義監督率いるU-17日本女子代表は現地10月22日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ第２節でザンビアと対戦した。
５大会ぶり２度目の優勝を目ざすリトルなでしこは、初戦でニュージーランドに３−０で快勝。好スタートを切ったなか、続くザンビア戦でも主導権を握り、何度も相手ゴールに迫る。
14分には右サイドを突破した式田和の折り返しを大野羽愛がゴールに流し込む。しかし、大野にハンドがあったとしてノーゴールに。
さらに31分にも、味方のスルーパスに抜け出した中村心乃葉がネットを揺らすが、これもオフサイドの判定で得点は認められなかった。
後半も攻勢を強めるが、ザンビアの粘り強い守備に苦戦。再三にわたるクロスもことごとくはね返されて１点が遠い。
それでも69分、右CKのこぼれ球に反応した須長穂乃果が、ペナルティエリア中央手前から右足で強烈なミドルシュートを決めて、ついに先制に成功する。
81分には、ゴール前でボールを奪った平七海がボックス内でGKに倒され、PKを獲得。これをキッカーの福島望愛がしっかりとゴール左に決めて追加点を奪う。
このまま終了し、２−０で快勝。この結果、２連勝を飾った日本は、１試合を残して決勝トーナメント進出を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
