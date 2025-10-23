今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文（しもん）・大阪大特任教授らの研究チームは、「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」を大量作製する技術を確立したと発表した。

Ｔレグを発見した坂口さんの研究は、同賞の授賞理由になっている。

論文が２３日、国際科学誌に掲載される。来年にも米国で、人に投与する臨床試験を始める。

免疫細胞の一つであるＴ細胞は、体内に入った病原体（敵）を攻撃する役割があるが、誤って自分の体を傷つけて炎症を引き起こす「不良品」のＴ細胞が一定の割合で生じる。Ｔレグには不良品のＴ細胞の活動を抑える働きがあり、この働きを利用して自己免疫疾患などを治療する研究が世界各地で行われているが、安定したＴレグを大量に作製することが難しかった。

チームは、自己免疫疾患を発症させたマウスの血液から炎症に関わるＴ細胞を取り出し、特殊な方法で約２週間培養した。その結果、Ｔ細胞を増やした上で、多くのＴ細胞を安定したＴレグに変化させることに成功した。

免疫異常による大腸炎を発症させたマウスに、このＴレグを投与したところ、炎症の悪化が抑えられた。また、骨髄移植後に炎症を起こしたマウスの３０日後の生存率は２５％未満だったが、このＴレグを投与したマウスは約７０％となり、有効性を確認できた。坂口さんは「人への応用の第一歩。この技術を様々な自己免疫疾患の治療に生かしていきたい」と話している。

坂口さんらは来年にも、このＴレグを自己免疫疾患の患者に投与し、安全性と有効性を確かめる臨床試験を米国で実施する。日本でも、免疫の過剰反応が原因で全身の皮膚に水ぶくれができる難病「尋常性天疱瘡（てんぽうそう）」の患者を対象とした臨床試験が計画されている。

京都大の河本宏教授（免疫学）の話「未来型の治療法になる可能性がある。作製したＴレグは、丈夫で治療に生かしやすいことも利点だ。今後、人で有効性を確認していく必要がある」

◇

大阪大は２２日、坂口さんに特別栄誉教授の称号を授与したと発表した。