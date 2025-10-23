NY株式22日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　46677.97（-246.77　-0.53%）
ナスダック　　　22660.58（-293.09　-1.28%）
CME日経平均先物　48870（大証終比：-440　-0.90%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9515.00（+88.01　+0.93%）
独DAX　 24151.13（-178.90　-0.74%）
仏CAC40　 8206.87（-51.99　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.447（-0.009）
10年債　 　3.953（-0.010）
30年債　 　4.536（-0.007）
期待インフレ率　 　2.282（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.563（+0.011）
英　国　　4.417（-0.061）
カナダ　　3.071（-0.010）
豪　州　　4.113（-0.005）
日　本　　1.638（-0.017）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.69（+1.45　+2.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.30（-33.80　-0.82%）

ビットコイン（ドル）
108083.38（-2774.57　-2.50%）
（円建・参考値）
1640万7057円（-421180　-2.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ