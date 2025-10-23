ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２４６ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式22日（NY時間13:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 46677.97（-246.77 -0.53%）
ナスダック 22660.58（-293.09 -1.28%）
CME日経平均先物 48870（大証終比：-440 -0.90%）
欧州株式22日終値
英FT100 9515.00（+88.01 +0.93%）
独DAX 24151.13（-178.90 -0.74%）
仏CAC40 8206.87（-51.99 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.447（-0.009）
10年債 3.953（-0.010）
30年債 4.536（-0.007）
期待インフレ率 2.282（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.563（+0.011）
英 国 4.417（-0.061）
カナダ 3.071（-0.010）
豪 州 4.113（-0.005）
日 本 1.638（-0.017）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.69（+1.45 +2.53%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4075.30（-33.80 -0.82%）
ビットコイン（ドル）
108083.38（-2774.57 -2.50%）
（円建・参考値）
1640万7057円（-421180 -2.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
