きょうのポンドドルは下に往って来いの展開が見られている。ロンドン時間には１．３３ドルちょうど付近まで下落していたものの、ＮＹ時間に入って１．３３７０ドル付近まで買い戻される展開。一方、ポンド円はロンドン時間に２０１円台まで下落していたが、２０２円台後半に戻している。２１日線の上をしっかりと維持しており、上昇トレンドは堅持している状況。



ロンドン時間のポンド安については、本日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回ったことで、英中銀の追加利下げへの期待が再燃していることが要因。英ＣＰＩは前月比横ばいだったが、これを受けて英中銀の利下げ観測が一気に高まっている。短期金融市場では、２０２５年末までに０．２５％ポイントの利下げが実施される確率を約７０％と織り込み始め、これは前日の４０％未満から大きく上昇。



さらに市場は来年以降のより深い利下げも織り込み、２０２６年１２月までに累計０．６４％ポイントの利下げを予想している。これは従来の約０．５３％ポイントから拡大している。



＊英消費者物価指数（ＣＰＩ）（9月）15:00

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

結果 3.8%

予想 4.0% 前回 3.8%（前年比)

結果 3.5%

予想 3.8% 前回 3.6%（コア・前年比)



GBP/USD 1.3365 GBP/JPY 202.78 EUR/GBP 0.8691



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

