ドジャースのロバーツ監督が２１日、オンライン取材に応じ、２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズ（７回戦制）で山本由伸投手（２７）が第２戦に先発することを発表した。

ド軍は４連勝でブルワーズを撃破したナ・リーグ優勝決定シリーズと同じローテーションを採用。指揮官は第１戦の先発にスネルを指名した。前シリーズでは大谷が第４戦で投打同時出場したが、「第３、４戦の先発は状況を見てから」と話すにとどめた。

山本はここまでポストシーズン（ＰＳ）３戦２勝１敗、防御率１・８３。前回１４日のブルワーズ戦ではメジャー移籍後初＆ＰＳ日本投手初の完投勝利の快挙を達成。ロバーツ監督は「彼は非常に紳士的で、誰に対しても敬意を持って接している」と投球だけでなく、人間性を高く評価した。

この日は大谷と１、２番コンビを組むベッツもオンライン取材に応じた。直近６年で３度目の優勝、メジャー２５年ぶりの連覇を目指すチームについて「チームがショウヘイ、ヨシ、ロウキと次々と契約したことで本気で勝ちに行っていると強く感じた」などと話した。

実戦から６日間遠ざかることになるチームはこの日、本拠ドジャースタジアムで紅白戦を実施。きょう２２日に敵地トロントへ移動し、第１戦に向けて戦闘態勢を整える。