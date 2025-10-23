日経225先物：23日2時＝560円安、4万8750円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比560円安の4万8750円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては557.79円安。出来高は1万2667枚となっている。
TOPIX先物期近は3244.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.93ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48750 -560 12667
日経225mini 48750 -555 198112
TOPIX先物 3244.5 -20 14041
JPX日経400先物 29285 -200 1561
グロース指数先物 730 -4 757
東証REIT指数先物 売買不成立
