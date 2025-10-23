　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比560円安の4万8750円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては557.79円安。出来高は1万2667枚となっている。

　TOPIX先物期近は3244.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.93ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48750　　　　　-560　　　 12667
日経225mini 　　　　　　 48750　　　　　-555　　　198112
TOPIX先物 　　　　　　　3244.5　　　　　 -20　　　 14041
JPX日経400先物　　　　　 29285　　　　　-200　　　　1561
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　-4　　　　 757
東証REIT指数先物　　売買不成立

