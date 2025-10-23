NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46753.90（-170.84　-0.36%）
ナスダック　　　22758.65（-195.02　-0.85%）
CME日経平均先物　48930（大証終比：-380　-0.78%）

欧州株式22日GMT16:09
英FT100　 9515.00（+88.01　+0.93%）
独DAX　 24151.13（-178.90　-0.74%）
仏CAC40　 8206.87（-51.99　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.002）
10年債　 　3.968（+0.006）
30年債　 　4.548（+0.005）
期待インフレ率　 　2.285（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.563（+0.011）
英　国　　4.417（-0.061）
カナダ　　3.082（+0.001）
豪　州　　4.113（-0.005）
日　本　　1.638（-0.017）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.64（+1.40　+2.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4054.30（-54.80　-1.33%）

ビットコイン（ドル）
108510.31（-2347.64　-2.12%）
（円建・参考値）
1647万0780円（-356348　-2.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ