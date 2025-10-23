ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46753.90（-170.84 -0.36%）
ナスダック 22758.65（-195.02 -0.85%）
CME日経平均先物 48930（大証終比：-380 -0.78%）
欧州株式22日GMT16:09
英FT100 9515.00（+88.01 +0.93%）
独DAX 24151.13（-178.90 -0.74%）
仏CAC40 8206.87（-51.99 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.002）
10年債 3.968（+0.006）
30年債 4.548（+0.005）
期待インフレ率 2.285（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.563（+0.011）
英 国 4.417（-0.061）
カナダ 3.082（+0.001）
豪 州 4.113（-0.005）
日 本 1.638（-0.017）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.64（+1.40 +2.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4054.30（-54.80 -1.33%）
ビットコイン（ドル）
108510.31（-2347.64 -2.12%）
（円建・参考値）
1647万0780円（-356348 -2.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
