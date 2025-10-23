広瀬すず、3時のヒロイン・福田麻貴との“意外な交友関係”「5年くらい前…」
女優の広瀬すず（27歳）と、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（37歳）が、10月22日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。意外な交友関係について語った。
21日に都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に登壇した広瀬と福田が、番組のインタビューに対応。今回、イベントでキャスティングされた2人だが、実は以前から面識があったという。
福田は「かまいたちの山内（健司）さんと、（歌手の）あいみょんさんと4人で」食事に行ったことがあり、「もう5年くらい前ですよね？」と振り返る。そして福田は「山内さんに私は誘われて」、広瀬も「私もあいみょんに誘われて（笑）。『なに、この会！？』みたいな。着いてから」と語った。
また、福田は「もう覚えてないと思うんですけど、一瞬だけ2人きりの時間があって。こんなに売れてるのに、全然“売れてる感”を出さないんですよ。ホンマに地元の友だちみたいな感じでしゃべってくれるから、『えっ！すごっ！』と思ったのを覚えてます」と語った。
