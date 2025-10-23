【今日の献立】2025年10月23日(木)「焼き豚入りおこわ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「焼き豚入りおこわ」 「キノコと卵の炒め物」 「プチトマトの大葉和え」 の全3品。
炊飯器で作るおこわにパパッとできる副菜を添えて。
【主食】焼き豚入りおこわ
素材のおいしさが広がる炊き込みおこわです。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：597Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）もち米 1.5合
焼豚 100g
ニンジン 1/4本 水煮タケノコ 1/4本 シイタケ (干し)2~3個
天津甘栗 (または焼き栗)6粒
だし汁 250~300ml
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1.5
塩 小さじ1/2
【下準備】もち米は水でサッと洗い、ザルに上げておく。
©Eレシピ
焼豚、皮をむいたニンジン、水煮タケノコ、天津甘栗は1cm角に切る。シイタケは水につけて柔らかくもどし、軸を切り落として1cm角に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にもち米、＜調味料＞の材料を入れる。だし汁を1.5合の線まで入れ、具を加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キノコと卵の炒め物
キノコを炒める時はあまり動かさず、強火で炒めましょう！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）マイタケ (小)1パック シメジ 1パック ＜卵液＞
溶き卵 2個分
マヨネーズ 小さじ1
＜調味料＞
酒 小さじ1.5
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 小さじ2
【下準備】マイタケ、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、マイタケ、シメジを炒める。
©Eレシピ
あまり動かさずに炒めましょう。
2. キノコに焼き色がついたら＜調味料＞の材料を加え、汁気を飛ばすように炒める。汁気がなくなったら＜卵液＞を加えて大きく混ぜ、お好みのかたさになったら器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】プチトマトの大葉和え
プチトマトの皮をむくことで味が馴染みやすくなります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）プチトマト 12~15個
大葉 3~4枚
作り置き甘酢 大さじ1
ゴマ油 少々
【下準備】プチトマトはヘタを取り、少し切り込みを入れる。熱湯に入れ、皮が破れたら冷水に取り、皮をむいて水気をきる。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ