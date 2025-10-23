プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「焼き豚入りおこわ」 「キノコと卵の炒め物」 「プチトマトの大葉和え」 の全3品。
炊飯器で作るおこわにパパッとできる副菜を添えて。

【主食】焼き豚入りおこわ
素材のおいしさが広がる炊き込みおこわです。

©Eレシピ


調理時間：1時間
カロリー：597Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

もち米  1.5合
焼豚  100g
ニンジン  1/4本 水煮タケノコ  1/4本 シイタケ  (干し)2~3個
天津甘栗  (または焼き栗)6粒
だし汁  250~300ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1.5
  みりん  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1.5
  塩  小さじ1/2

【下準備】

もち米は水でサッと洗い、ザルに上げておく。

©Eレシピ


焼豚、皮をむいたニンジン、水煮タケノコ、天津甘栗は1cm角に切る。シイタケは水につけて柔らかくもどし、軸を切り落として1cm角に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 炊飯器にもち米、＜調味料＞の材料を入れる。だし汁を1.5合の線まで入れ、具を加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。

©Eレシピ


2. 炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】キノコと卵の炒め物
キノコを炒める時はあまり動かさず、強火で炒めましょう！

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

マイタケ  (小)1パック シメジ  1パック ＜卵液＞
  溶き卵  2個分
  マヨネーズ  小さじ1
＜調味料＞
  酒  小さじ1.5
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
サラダ油  小さじ2

【下準備】

マイタケ、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、マイタケ、シメジを炒める。

©Eレシピ


あまり動かさずに炒めましょう。
2. キノコに焼き色がついたら＜調味料＞の材料を加え、汁気を飛ばすように炒める。汁気がなくなったら＜卵液＞を加えて大きく混ぜ、お好みのかたさになったら器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】プチトマトの大葉和え
プチトマトの皮をむくことで味が馴染みやすくなります。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：43Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

プチトマト  12~15個
大葉  3~4枚
作り置き甘酢  大さじ1
ゴマ油  少々

【下準備】

プチトマトはヘタを取り、少し切り込みを入れる。熱湯に入れ、皮が破れたら冷水に取り、皮をむいて水気をきる。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ