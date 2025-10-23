京産大のMF末谷誓梧（21）がスウェーデン1部強豪ユールゴーデンのトライアウトを受けることが22日、分かった。複数の関係者によると、近日中に渡欧する予定という。

サイドを主戦場にする末谷はC大阪アカデミー出身で、MF北野（ザルツブルク）と同期。トップチーム昇格はならなかったものの、京産大・古井裕之総監督や吉川拓也監督の下でメンタルと技術が向上し、突破力や決定力に磨きがかかった。1年時から出場機会を得て、6月の天皇杯2回戦・町田戦で1アシストをマーク。9月の総理大臣杯を視察したユールゴーデンのスカウトがひと目ぼれし、今回のトライアウト招待につながった。

U―20日本代表DF小杉が所属するユールゴーデンは12度のリーグ制覇、8度のカップ戦優勝の実績を誇る。昨季は欧州カンファレンスリーグで4強に進出した。近年はJリーグを経ずに渡欧する選手が増えていく中、大学屈指のドリブラーの進路に注目が集まる。

◇末谷 誓梧（すえたに・せいご）2004年（平16）4月30日生まれ、兵庫県神戸市出身の21歳。C大阪西U―15からC大阪U―18を経て、23年に京産大進学。元U―15日本代表。1メートル68、65キロ。利き足は右。