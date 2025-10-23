【2025年10月23日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年10月23日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆☆普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆☆いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。
金運：☆☆☆多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。
仕事運：☆☆☆｢これを代弁してほしい｣｢手伝ってほしい｣という仕事仲間の心の声が聞こえてきそうな日。ハッキリと言葉で言われなくても、期待に応える行動を起こして〇。信頼関係がいっそう深まり、あなたの仕事にも協力してもらえます。
健康運：☆☆☆少し感傷的になってしまう1日になりそう。また、それによりストレスを感じたり、わがままを言ってしまうかもしれません。あまり神経質にならず、一度自分の状況を冷静に判断してから発言するように心がけましょう。
ラッキーアイテム：イヤホン
ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆☆過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
恋愛運：☆☆☆待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
金運：☆☆☆｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
仕事運：☆☆親しくなりたい人には、自分から連絡したり会いに行ったりしてください。そうるすことで、今後の仕事の発展が、とても大きくなるきっかけを掴める運気です。｢無知を恥じず、ありのままを見せる｣という心構えでいるのがポイント。
健康運：☆☆☆☆☆ダイエットや体力アップの目標に向けてやりぬくことが出来る日です。もし、準備が面倒でまだできていないのであれば、今日中に整えてください。今日のあなたは体力が十分にあります。悩む前に行動に移すことが幸運の鍵です。
ラッキーアイテム：スマートフォン
ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆☆☆☆1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。
恋愛運：☆☆☆☆今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。
金運：☆☆☆☆☆あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。
仕事運：☆☆☆｢こうしたい｣｢こうなるはずだ｣と明確に主張するほど、多くの人が実力を認めてくれる仕事運！誰に対しても、堂々と接してください。ただし、自分にとっては当たり前の情報も、知らない人もいるのだと忘れないことがポイント。
健康運：☆☆☆今日は体を動かしてみたくなるでしょう。でも今までやったことのないトレーニングなど、無理な運動は禁物です。体力アップのつもりで始めると余計な力が入ってしまい、捻挫やぎっくり腰になってしまいそうです。
ラッキーアイテム：メガネ
ラッキーカラー：ホワイト
<4位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆☆☆懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
恋愛運：☆☆☆☆思い切った行動や発言をすると、相手からも嬉しいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
金運：☆☆☆｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
仕事運：☆☆☆☆☆言いたいことをハッキリ言えない場面もありそう。ただそれは、こだわらなくていい話題という可能性が大。仕事の順序や休憩のタイミングなど、自分の中のルールを守って働くと、質のいい仕事ができるはずです。
健康運：☆☆☆☆今日は他人のために尽くしてみてはいかがでしょうか。あなたは活力に満ちて、とても魅力的に感じられます。ふとしたアドバイスに感激をしてくれたりと、今まで話すことの少なかった人との新しい関係ができるかもしれません。
ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！
恋愛運：☆恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。
金運：☆☆☆体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。
仕事運：☆☆☆☆能力をしっかりと発揮できる仕事運です。ただ、｢分かってもらえないな…｣と、感じる場面もあるかも。そのとき頑張ってアピールするのではなく、静かに自分のやり方を貫くのがポイント。1日の終わりには、ちゃんと認められるはず。
健康運：☆日々の疲れが一気に表れ、体力の限界を感じてしまうでしょう。今日無理は絶対に禁物です。栄養のあるものを食べ、ゆっくりお風呂に入り、早く寝ましょう。余計なことは考えず、頭と体を休ませてあげてください。
ラッキーアイテム：アロマポット
ラッキーカラー：ネイビー
<6位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆「いつかはやってみたい」と考えていることがあれば、今日、これまでよりも具体的に動いてみるといいでしょう。今までより有益な情報が入ってきたり、いい意味で風向きが変わったと感じることができそうです。
恋愛運：☆☆☆もしかしたら、知り合って間もない人が接近してくるかも。また、最近友達になった人のアドバイスが、恋に役立つ可能性も大。いずれにしても「お互いをあまり知らないから」と心を閉ざさず、何でも話してみるのが幸せへの近道です！
金運：☆☆☆☆｢これくらいは、使ってもいいかな｣と、気を緩めずきちんと金銭管理をする、そういう意識で過ごすと、お金の扱い方がとても上手になる運気です。買い物でも投資でも、自分なりのルールをきちんと守るといいでしょう。
仕事運：☆☆☆｢ここは譲れない｣という部分は、とことんこだわるといい日。すると、結果的にはすばらしい仕事ができるでしょう！1つ妥協できないことを主張したら2つは譲る、そういうつもりで仕事や人と向き合うと、信頼もグンと深まるでしょう。
健康運：☆☆周囲の友人に人気のあるスポーツに挑戦してみましょう。事前に友人達から意見を集めると、あなたにピッタリな運動になるかもしれません。周囲からもバックアップされ、成功する確率も高まるでしょう。
ラッキーアイテム：折り紙
ラッキーカラー：カーキ
<7位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆☆メリハリのある運気です。何かをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときには何もする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
恋愛運：☆☆☆☆☆勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。周りから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッと掴むはずです！
金運：☆☆パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向き合ったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！
仕事運：☆☆するべきことに対して、高い集中力で向き合える日です。ただ、自分のやり方にこだわると、無意識に頑固になるかも。人の意見も参考にすると、より順調に仕事が進み、仲間意識も深まるでしょう。取り入れやすいことを少しずつでOK。
健康運：☆☆☆友人にドライブに誘われるなど、外出のお誘いがありそうな日です。しかし、今日のあなたは体調が万全とまではいかないでしょう。アウトドアスポーツなど、普段より激しい運動を行うような場合は、よく注意してください。
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
<8位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運：☆☆☆☆紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運：☆☆少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質が良くて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
仕事運：☆☆特にアピールしなくても、一生懸命に取り組んでいる姿が、重要な人物の目に留まりやすい日です。あなた自身が｢これについて努力すべき｣と感じることに、最大限の時間とエネルギーを費やして、とことんこだわってみて。
健康運：☆☆☆☆今までの生活を仕切り直す日。今まで悪いとわかっているがついついやってしまうことを見直すのにピッタリの日です。夜更かし、ジャンクフードや運動不足など心当たりのあるものを改善するようにしましょう。活力と実行力に溢れた今日からならば改善できます。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
<9位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆すぐそばにいてくれる人たちが、今日は、あなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目を合わせると、喜びはさらに大きくなっていきます！
恋愛運：☆☆☆☆長所も短所もすべてひっくるめて「魅力的だな」と思える日。恋の相手に対しては、愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手には、あなたも自然体で接することができそう。笑い合うことで、恋がグンと盛り上がります。
金運：☆☆☆友情や自由な時間などに対して、｢お金よりもはるかに大切だ｣という気持ちが強くなる運気。重要なのは、どちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのにお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります！
仕事運：☆☆自分らしく働き、自分らしい能力を発揮できる運気です！今日は、｢これをしたい｣と思う仕事から取りかかってみて。すると、その先もスムーズに仕事が進むはずです。発言は考え過ぎずに、頭に浮かんだ言葉をそのまま伝えてください。
健康運：☆☆☆☆☆友人との会話から大きなヒントをもらえそうです。今日のあなたは非常に活動的で、周囲にも配慮することができます。会話の中心となって様々な話題を切り出せそうなので、ダイエットやスポーツなど気になっていたことを聞いてみるとよいでしょう。
ラッキーアイテム：乳製品
ラッキーカラー：シーグリーン
<10位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。その優しさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。
恋愛運：☆☆強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付き合おう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。
金運：☆☆☆☆返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、嬉しいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。
仕事運：☆☆☆☆☆今日は、複数の仕事を同時に進めてみるのがオススメ。｢どの仕事もあまり進まなかった｣と感じたとしても、OK。自分では気づかないところで、能力がグンと高まるはずです。休憩には、お気に入りの飲み物やお菓子を用意するとやる気UP！
健康運：☆☆ストレスを感じ、ひとりになりたくなる日。今日は溜まった疲れを体感してしまい、人間関係でストレスを感じやすくなります。あまり集団行動はしないほうがよいでしょう。ひとりでいることで、不要なストレスを感じずに済みそうです。
ラッキーアイテム：缶バッチ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
<11位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運：☆☆「何をしてほしいか」ではなく「相手のために何ができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運：☆今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関して何もアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
仕事運：☆新しいことや慣れていないことは、今日は避けるのが得策。それよりも、手順や方法がすっかり身についている仕事に取り組むのがおすすめ。ミスを防ぐことができて、1日の仕事がすんなりと進んでいくでしょう。
健康運：☆☆日々の疲れから普段はコントロールできている感情を抑えられなくなる可能性があります。一度客観的に自分のことを見つめ、落ち着いてから行動できるように心がけましょう。コメディーなど笑いのこぼれるものが健康運アップの鍵です。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
<12位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運：☆☆☆☆☆周りに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運：☆☆☆☆｢この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい｣と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
仕事運：☆☆☆☆思いつきで頭に浮かんだことを、ポンポンと言葉にしてしまうかもしれません。少し時間が経つと、後悔する可能性も…。はっきりと考えがまとまるまでは、聞き役に回ると〇。また、発言を反省したら、すぐに謝れば許してもらえます。
健康運：☆☆☆今日のあなたは自己主張が強くなりがち。周りの人から距離を置かれてしまうかもしれません。そのためスポーツを行うときはジョギングなど一人で行うスポーツが良いでしょう。無理なく長続きする方法で始めてみてください。
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
