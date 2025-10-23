高市内閣の発足を受け、10月21日と22日の2日間で行われた緊急の世論調査で、高市内閣の支持率が71％にのぼることがわかりました。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

■高市内閣の支持率71％…石破内閣の倍以上

佐藤梨那キャスター

「NNNと読売新聞が行った世論調査で、高市内閣を『支持する』と答えた人は71％。『支持しない』と答えた人は18％でした。先月の石破内閣の支持率が34％だったのに比べ37ポイント上昇と、倍以上の数字になっています」

「支持する理由については『政策に期待できる』が41％、『ほかによい人がいない』が20％、『首相に指導力がある』が15％などとなっています」

■支持率からうかがえる“期待の高さ”

藤井貴彦キャスター

「高市内閣の71％という数字は、どうみたらいいんでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「歴代内閣の発足当時の支持率がどうだったのか、一概には比べられませんが、菅内閣の74％や、高市氏と政治信条が近い安倍元首相の第一次政権の時の72.4％に迫る支持率ということで、期待の高さがうかがえると言っていいと思います」

「22日夜、取材をすると、議員からは次のような声が聞かれました」

小栗委員

「自民党議員からは『すごい支持率』『いわゆるご祝儀相場。これまでの政権と違う、何か新しいことをやってくれそうという期待感が表れている気がする』『内閣に力強いイメージがあるんじゃないか』といった声が聞かれました」

「また、今回連立政権を組んだ維新の幹部からは、『四半世紀ぶりに政治の枠組みが変わったことで、変化以上のものが求められているのではないか。ただ、変えられなければ、すぐに下がる数字』と気を引き締める声も上がりました」

「そのほか立憲の幹部からは『これは高市さんにとって、衆議院を解散したくなるような数字』。自民党議員からも『これを維持できれば衆議院を解散して過半数をとり、維新とさよならか。高市さんは解散しないだろうけど』などと、衆議院の解散総選挙を気にする発言もありました」

■各党の支持率は？

藤井キャスター

「高市内閣は高い支持率のスタートとなりましたが、では各党の支持率はどうなのでしょうか？」

佐藤キャスター

「自民党の支持率は32％。連立を組んだ日本維新の会は5％と、それぞれ、先月より支持率が高くなりました」

「一方で一時、玉木首相誕生の可能性も浮上しながら、野党間での協議がまとまらなかった国民民主党は、先月から4ポイント下がる結果となりました」

「また、連立を離脱した公明党は、1ポイント増えて4％でした」

■自民党の支持率は回復したのか？

藤井キャスター

「自民党の支持率は上昇して32％ということですが、これはどうみたらいいのでしょうか？」

小栗委員

「自民党の支持率は先月よりも上がっているとはいえ、5ポイントにとどまっていました。一方の高市内閣の支持率は71％」

「つまり今回の世論調査をみると、高市内閣の支持率は高いけれど、それが自民党への支持率の回復にはまだつながっていない。期待感はあるけれど『もう少し様子をみようかな』という人が多いのかもしれません」

■政策への期待、内閣支持・不支持で違いが

藤井キャスター

「では、高市首相のどんな政策に、期待が寄せられているのでしょうか？」

小栗委員

「今回の世論調査で、高市内閣に優先して取り組んでほしい政策や課題が何か、11の項目の中から選んでもらったところ、興味深かったのが、高市内閣を支持すると答えた人と、支持しないと答えた人で、違いがあったんです」

「まずは支持すると答えた人。多かった順に次のようになりました」

1.物価高対策

2.外交や安全保障

3.年金など社会保障

3.教育や子育て

小栗委員

「一方で支持しないと答えた人が優先的に取り組んでほしいと答えたのは、多かった順に次のようになりました」

1.物価高対策

2.政治とカネ

3.年金など社会保障

「両方とも物価高対策が一番なのですが、支持する人の2番目が『外交安全保障』と、高市首相の肝いりの政策であるのに対し、支持しない人の2番目は『政治とカネ』」

「高市首相は、いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員についても『仕事をしてもらう』と話しています」

「こうした政治とカネの問題について、まだ決着していないと考える人には、支持が得られていないことがわかります」

■公明党の離脱、維新との連立については…

藤井キャスター

「そのほかの気になる世論調査の結果についてもお伝えします」

佐藤キャスター

「今回大きく変わった連立の枠組みについて、公明党の離脱が妥当だったと思うか聞いたところ、『思う』が77％で、『思わない』の12％を大きく上回りました」

「一方、自民党と日本維新の会が連立政権の樹立で合意したことについては『評価する』が57％、『評価しない』が31％と、『評価する』が多い結果になっています」

（10月22日放送『news zero』より）