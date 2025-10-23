シュウ ウエムラ×ファイナルファンタジー限定コレクション登場♡

この冬、シュウ ウエムラとファイナルファンタジーXIVが贈る限定ホリデーコレクションが登場♡2025年10月31日全国発売、先行発売は10月23日より公式オンラインショップや百貨店で実施。マザークリスタルのように光る「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）やモーグリにインスパイアされた「アイスカルプト クポ！」7,700円（税込）など、幻想的な輝きでホリデーメイクを格上げします。

幻想的なアイパレットでホリデーメイク

クポ！クリスタル パレット

© SQUARE ENIX

アイスカルプト クポ！

© SQUARE ENIX

「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）は、神秘的なマザークリスタルをイメージした3Dブルークリスタル加工パッケージ。

BM-1～BM-9の9色のアイシャドウはホログラフィックに輝き、ひと塗りでドラマティックな目元を演出♡

「アイスカルプト クポ！」7,700円（税込）はモーグリ*にインスパイアされ、ウォームトーンのピンクやアプリコットで自然な立体感をプラス。どちらも限定パッケージで登場です。

*ファイナルファンタジーXIVに登場する人気キャラクターのこと

リップ＆スキンケアも限定デザイン

スペシャルリップ/キヌケアヌード グリーム

© SQUARE ENIX

ホリデーコレクションでは、スペシャルリップ5,390円（税込）やキヌケアヌード グリーム各5,280円（税込）が限定色・パッケージで登場♡

偏光パール配合で光を反射し、つけるだけで幻想的な輝きをプラス。

アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングオイルn

© SQUARE ENIX

さらに「アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングオイルn」150mL 6,270円／450mL 15,400円（税込）は洗い上がりに潤い感を残し、限定デザインで冬のメイクアップ体験を格上げします。

© SQUARE ENIX

シュウ ウエムラ×FF14で冒険するビューティ



シュウ ウエムラとファイナルファンタジーXIVのホリデーコレクションは、限定パッケージと幻想的な輝きで冬のメイクを彩ります。

「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）や「クラッシュド ジェム」5,720円（税込）、スペシャルリップ5,390円（税込）など、限定アイテムでホリデー気分を楽しんで♡

表参道旗艦店ではイベント展示も開催中です。