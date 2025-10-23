シュウ ウエムラ×ファイナルファンタジー限定コレクション登場♡
この冬、シュウ ウエムラとファイナルファンタジーXIVが贈る限定ホリデーコレクションが登場♡2025年10月31日全国発売、先行発売は10月23日より公式オンラインショップや百貨店で実施。マザークリスタルのように光る「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）やモーグリにインスパイアされた「アイスカルプト クポ！」7,700円（税込）など、幻想的な輝きでホリデーメイクを格上げします。
幻想的なアイパレットでホリデーメイク
クポ！クリスタル パレット
© SQUARE ENIX
アイスカルプト クポ！
© SQUARE ENIX
「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）は、神秘的なマザークリスタルをイメージした3Dブルークリスタル加工パッケージ。
BM-1～BM-9の9色のアイシャドウはホログラフィックに輝き、ひと塗りでドラマティックな目元を演出♡
「アイスカルプト クポ！」7,700円（税込）はモーグリ*にインスパイアされ、ウォームトーンのピンクやアプリコットで自然な立体感をプラス。どちらも限定パッケージで登場です。
*ファイナルファンタジーXIVに登場する人気キャラクターのこと
wakemake新作ティントで叶える♡みずみずしくふんわりマット唇
リップ＆スキンケアも限定デザイン
スペシャルリップ/キヌケアヌード グリーム
© SQUARE ENIX
ホリデーコレクションでは、スペシャルリップ5,390円（税込）やキヌケアヌード グリーム各5,280円（税込）が限定色・パッケージで登場♡
偏光パール配合で光を反射し、つけるだけで幻想的な輝きをプラス。
アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングオイルn
© SQUARE ENIX
さらに「アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングオイルn」150mL 6,270円／450mL 15,400円（税込）は洗い上がりに潤い感を残し、限定デザインで冬のメイクアップ体験を格上げします。
© SQUARE ENIX
シュウ ウエムラ×FF14で冒険するビューティ
シュウ ウエムラとファイナルファンタジーXIVのホリデーコレクションは、限定パッケージと幻想的な輝きで冬のメイクを彩ります。
「クポ！クリスタル パレット」11,000円（税込）や「クラッシュド ジェム」5,720円（税込）、スペシャルリップ5,390円（税込）など、限定アイテムでホリデー気分を楽しんで♡
表参道旗艦店ではイベント展示も開催中です。