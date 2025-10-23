ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は８８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 46835.90（-88.84 -0.19%）
ナスダック 22845.98（-107.69 -0.47%）
CME日経平均先物 49085（大証終比：-225 -0.46%）
欧州株式22日GMT15:09
英FT100 9528.67（+101.68 +1.08%）
独DAX 24215.49（-114.54 -0.47%）
仏CAC40 8210.06（-48.80 -0.59%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.002）
10年債 3.972（+0.010）
30年債 4.552（+0.009）
期待インフレ率 2.288（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.570（+0.018）
英 国 4.419（-0.059）
カナダ 3.080（-0.001）
豪 州 4.113（-0.005）
日 本 1.638（-0.017）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.64（+1.40 +2.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4031.00（-78.10 -1.90%）
ビットコイン（ドル）
108856.63（-2001.32 -1.81%）
（円建・参考値）
1652万6614円（-303840 -1.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
