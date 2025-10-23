NY株式22日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　46835.90（-88.84　-0.19%）
ナスダック　　　22845.98（-107.69　-0.47%）
CME日経平均先物　49085（大証終比：-225　-0.46%）

欧州株式22日GMT15:09
英FT100　 9528.67（+101.68　+1.08%）
独DAX　 24215.49（-114.54　-0.47%）
仏CAC40　 8210.06（-48.80　-0.59%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.002）
10年債　 　3.972（+0.010）
30年債　 　4.552（+0.009）
期待インフレ率　 　2.288（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.570（+0.018）
英　国　　4.419（-0.059）
カナダ　　3.080（-0.001）
豪　州　　4.113（-0.005）
日　本　　1.638（-0.017）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.64（+1.40　+2.45%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4031.00（-78.10　-1.90%）

ビットコイン（ドル）
108856.63（-2001.32　-1.81%）
（円建・参考値）
1652万6614円（-303840　-1.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ