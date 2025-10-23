【PLAMAX minimum factory MF-91 ジャックフロスト】 10月23日 出荷開始 価格：2,310円 【PLAMAX minimum factory MF-92 モスマン／デカラビア】 10月23日 出荷開始 価格：2,970円 【PLAMAX minimum factory MF-93 デモニホ】 10月23日 出荷開始 価格：3,190円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX minimum factory MF-91 ジャックフロスト」、「PLAMAX minimum factory MF-92 モスマン／デカラビア」及び「PLAMAX minimum factory MF-93 デモニホ」を10月23日に出荷開始する。価格は「ジャックフロスト」が2,310円で、「モスマン／デカラビア」が2,970円、「デモニホ」が3,190円。

本商品は、「真・女神転生」シリーズより「ジャックフロスト」、「モスマン」、「デカラビア」、「デモニホ」を、手のひらサイズのプラモデルシリーズ「PLAMAX minimum factory」で立体化したもの。

本商品を組み立てる際は、接着剤を使用することで、より完成度の高い組み立てをすることができる。

「PLAMAX minimum factory MF-91 ジャックフロスト」

全4色に色分けされたパーツを組み立てることで、愛らしい容姿が誰でも手に入る商品となっており、出かける際にも連れていけるかわいいボリュームのジャックフロストとなっている。

「PLAMAX minimum factory MF-92 モスマン／デカラビア」

色分けされたパーツを組み立て、シールを貼ることで、不気味に愛らしい容姿が誰でも手に入る商品となっており、モスマンの翼は開閉可動、デカラビアの眼球は上下左右に視線を変更することができる。

「PLAMAX minimum factory MF-93 デモニホ」

全5色に色分けされたパーツを組み立てることで、出かける際にも連れていけるかわいいボリュームのデモニホとなっている

(C)ATLUS. (C)SEGA.

※発売日は流通により前後する場合があります。