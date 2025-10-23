

WEBCM『#DRAW_YOURSELF』メイキング

ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、初めての巨大キャンバスを活用した「アート制作」に挑戦した、ユニリーバ・ジャパンとのコラボレーションWEB CM『#DRAW_YOURSELF』を10月23日より公開。「自分らしさを表現すること」や「それぞれの“自分らしさ”が重なることで生まれること」の価値や素晴らしさを伝える。

【写真・動画】BE:FIRST×ユニリーバ・ジャパン『#DRAW_YOURSELF』CM＆メイキング

ユニリーバ・ジャパンは、ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTと共に、 11月1日より新たなスペシャルコラボレーションキャンペーン『#DRAW_YOURSELF』を展開する。

昨年のBE:FIRSTとユニリーバ・ジャパンのコラボレーション『#GROW_UP_YOURSELF』では、「自分らしく成長すること」の大切さをテーマに多くの共感と反響を得た。今年はさらにその世界観を広げ、「自分らしさを表現すること」や「それぞれの“自分らしさ”が重なることで生まれること」の価値や素晴らしさを、BE:FIRSTの新曲“Secret Garden”とともに伝えていく。アーティスト鈴木真里奈氏を監修/共同制作に迎え、 BE:FIRSTメンバーが初めての巨大キャンバスを活用した「アート制作」に挑戦したWEBCMを10月23日より公開した。

BE:FIRST インタビュー

――今回の撮影を終えての感想は？

RYUHEIは「大きなキャンバスにたくさんの色を重ねて描くことで、BE:FIRSTそれぞれの個性とつながる感覚がありました。メンバーが描いている様子にもぜひ注目してほしいです。色を重ねていく過程が本当に楽しかった。」と、CMアートに挑戦した感想を語ってくれた。――CMで注目してほしいシーンは？

挙手制で聞かれると、譲り合って誰も手を挙げないという微笑ましい場面も。中でも注目が集まったのは、一筆目を描いたMANATO。最初に描いたからこそ、他のメンバーが次々と色を重ね、一筆目を見たメンバーと見ていないメンバーが。「最初は本当に大事なパートだと言われて、緊張しました」と語る MANATOに対し、「MANATOの一筆目に注目してほしい！」という声も上がり、現場は笑いに包まれた。――昨年のキャンペーンが大きな反響を受けて、第二弾のキャンペーン決定を聞いた時のお気持ちは？

MANATOは 「いつもお世話になっている製品と一緒にお仕事できて非常に嬉しいです。 前回は『Grow Up』、今回は新曲『Secret Garden』にフィーチャーしていただけて。アートで描く“庭”というテーマと楽曲がリンクしているのもすごく綺麗だなと思いました 」と笑顔で語った。――一番“画力”を発揮したメンバーは？

投票の結果、LEOとJUNONが2票ずつ獲得。最終的には“じゃんけん”で決めることに。勝ち抜いたLEOが「画力No.1」に輝いた。MANATOは「LEOはスタンプという独自の技法を見つけ出していた」とコメント。さらに「描いていく中で成長が見られたし、一番真摯に向き合っていた。 」と、LEO自身も自己分析。監修/共同制作を務めたアーティスト鈴木真里奈氏からもアレンジ力が高く評価されていたことが明かされた。――新曲“Secret Garden”の聴きどころは？

SOTAは「今までの曲にはない難しいトラックで、思うように形にできず苦戦もしました。でも過去一こだわって作り上げた、恋愛をヒップホップで歌う自信作です。海外のダンサーとも一緒に細部までこだわって完成させました。 」と語った。――ワールドツアーを経験して、これから挑戦してみたいことは？

JUNONは「ワールドツアーでの海外経験を活かし、ファンミーティングでその成果を発揮していきたい」とコメント。さらに個人としては「たくさん寝たい！寝る時間を惜しいと感じることもありますが、朝ごはんをきちんと食べて元気に過ごしたいです。」と日々のコンディションキープの大切さを語った。――忙しい日々の中で、ユニリーバ製品はリフレッシュに繋がりましたか？

昨年度のキャンペーン時にメンバーみんなに商品をプレゼントしていたこともあり、愛用しているとのこと。MANATOは「『ダヴ クリーミースクラブ ザクロ＆シアバター』がお気に入りです。お風呂に入るだけでなく、さっぱりした香りがリフレッシュのきっかけになって、本当に助かっています」と笑顔でコメントした。――BE:FIRST の皆さんにとっての「〇〇の秋」は？

「ベストアルバムを出すので、僕にとっては“集大成の秋”です」と元気に語るLEO。もう一つは「食欲の秋！」という回答も。ファンミーティングや新曲のリリースも控えつつ、「もりもりごはんを食べて頑張りたいと思います！」と笑顔を見せた。