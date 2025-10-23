

BE:FIRST×ユニリーバ・ジャパン WEBCM『#DRAW_YOURSELF』CMキャプチャ

ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが初めての巨大キャンバスを活用した「アート制作」に挑戦した、ユニリーバ・ジャパンのコラボレーションWEBCM『#DRAW_YOURSELF』を10月23日より公開。

【写真・動画】BE:FIRST×ユニリーバ・ジャパン『#DRAW_YOURSELF』WEBCM＆メイキング

ユニリーバ・ジャパンは、ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTと共に、 11月1日より新たなスペシャルコラボレーションキャンペーン『#DRAW_YOURSELF』を展開する。

昨年のBE:FIRSTとユニリーバ・ジャパンのコラボレーション『#GROW_UP_YOURSELF』では、「自分らしく成長すること」の大切さをテーマに多くの共感と反響を得た。今年はさらにその世界観を広げ、「自分らしさを表現すること」や「それぞれの“自分らしさ”が重なることで生まれること」の価値や素晴らしさを、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」とともに伝えていく。アーティスト鈴木真里奈氏を監修/共同制作に迎え、 BE:FIRSTメンバーが初めての巨大キャンバスを活用した「アート制作」に挑戦したWEBCMを10月23日より公開。

ユニリーバ・ジャパンは、「ラックス」「ダヴ」をはじめとするブランドを通じて、多様性を尊重し、気候変動やプラスチック問題に取り組むことで、「誰もが自分らしく、誇りを持って、幸せに⽣きられる社会」を目指している。 2024年には「#GROW_UP_YOURSELF」をテーマに、自分らしく成長することの大切さを BE:FIRST と発信し、大きな共感の輪を広げた。

BE:FIRST初のワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を経て、さらなる夢に向かって進み続けるBE:FIRSTとともに、「自分らしさを表現すること」、そして「異なる個性が重なることで生まれる新しい価値」を伝えていく。キャンペーンのコアとなるWEBCMでは、BE:FIRSTの新曲“Secret Garden”から「庭」をテーマにしたアート制作に挑戦し、アートに挑戦する姿を映したスペシャルムービーも公開される。

今年は、店頭キャンペーンも大きくパワーアップ。このWEBCMを通して制作されたアートなどの豪華景品が当たるほか、1人でも多くの皆さんにキャンペーンに当選いただけるよう昨年から景品当選者数を大幅に拡大した。キャンペーンは11月1日より開始される。併せて、 ユニリーバ製品にこのスペシャルキャンペーン告知がついた今だけしか手に入らない限定パッケージ製品を11月5日に発売する。

CM本編ストーリー

高さ約2.7mの真っ白な巨大キャンバスに向かって歩んでいくBE:FIRSTメンバーのたくましい背中からストーリーがスタート。「庭」をテーマに、思い思いの色・画材を使用してメンバーそれぞれがアート、ダンス、そして表情でその魅力を存分に発揮。新曲「Secret Garden」に合わせて身体を揺らしながら、迷いなく筆を走らせていく。最後のカットでは、全員で描いたひとつのアートの前で、未来に向かう決意を感じさせる真っ直ぐな眼差しで締めくくられる。

撮影エピソード

『#DRAW_YOURSELF』の撮影現場には、デニムのセットアップに身を包んだBE:FIRSTが登場。現場に置かれたユニリーバ製品を見て、MANATOやSOTAが普段から愛用している商品をカメラに向かって紹介する一幕も見られた。今回はメンバーそれぞれが順番に巨大キャンバスに色を重ねていき、最後の仕上げをメンバー全員で行うスタイル。

撮影では、アーティスト鈴木真里奈氏のアドバイスや制作サポートを受けながら、MANATOが真っ白なキャンバスに、刷毛で最初の一筆を描いてスタートした。続いてSHUNTOが登場。静かにキャンバスを見つめていたが、筆を走らせていくうちに段々と笑顔に。水色や紫のペイントで大胆に彩っていく。

続いてLEOも元気いっぱいに登場。画材や技法に興味津々な様子で「めちゃ楽しかったです」と笑顔を見せた。SOTA・RYUHEIはキャンペーンソングである「Secret Garden」のリズムに合わせて、身体全体を揺らしながら描いていく。最後にJUNONが登場し、カメラに向かって一筆を加えた。

最後の仕上げはメンバー全員で行う。ソロパートの撮影を一番に終えていたMANATOはメンバーの色が加わった作品を目の前に「もう仕上がってる！」と大興奮。全員で並んでアクセントを加えながら、アーティスト鈴木真里奈氏とともに遂に作品を完成させると、キャンバスを前にそれぞれ自分の描いた部分を紹介し合い、笑顔で撮影を締めくくった。

撮影終了後には、ユニリーバ製品などがプレゼントされ、普段から使用している製品を手にしたメンバーたちは嬉しそうな表情を浮かべた。