アツギのホットコンフォート♡寒暖差対策にぴったりなタイツ&レギンス
寒暖差や冷えが気になる季節にぴったりのアイテムが登場！アツギ株式会社が、2025年秋冬シーズンに「comfort／コンフォート」カテゴリのタイツ・レギンスをリニューアルし、「ホットコンフォート」として新登場しました。保温性にこだわり、裏起毛やリブ調素材など、3つのラインで展開。寒い冬でも、寒暖差の激しい日でも、足元からあたたかく守ってくれるアイテムが揃っています。
裏起毛であたたかさ抜群♡「ブランケットライン」
毛布みたいなタイツ（160デニール相当）
毛布みたいなタイツ（320デニール相当）
レーヨン混 毛布みたいなタイツ（220デニール相当）
冬の冷え対策には、アツギの「ブランケットライン」がおすすめ。裏起毛の素材を使用し、まるで毛布に包まれているかのようなあたたかさを実現しています。
160デニールから320デニール相当まで、3つのデニール展開で、自分の体感温度にぴったりなアイテムを選べます。
特に320デニール相当のタイプは、フリース調の毛足が長い肌触りで、しっかり防寒したい方に最適。レギンスもラインナップされており、コーディネートの幅も広がります♪
リブ調タイツでシンプルにあたたかく♡「リブ調ライン」
コットン混リブ調タイツ（210デニール相当）
レーヨン混リブ調タイツ（170デニール相当）
リブ編み発熱タイツ（400デニール相当）
「リブ調ライン」は、シンプルで使いやすいアイテムが揃っています。コットン混のリブ調タイツは、肌触りがやさしく、カジュアルにもきれいめにも対応可能。
レーヨン混のリブ調タイツは、肌に優しく、吸湿発熱繊維を使用しているため、しっかり温かさをキープしてくれます。
また、400デニール相当のリブ編み発熱タイツは、寒い日でも足元をしっかり守り、外出時も安心。デザインと機能性を兼ね備えたアイテムです。
シンプルでスタイリッシュ♡「プレーンライン」
マット スエードタッチタイツ（180デニール相当）
ダブル二重編みタイツ（180デニール相当）
アツギの「プレーンライン」は、シンプルでどんなコーディネートにも合わせやすいデザインが魅力。
マットな質感で仕上げた180デニール相当のタイツは、パンティ部からつま先まで切替がないオールスルー®仕様で、短めのボトムスとも合わせやすいアイテムです。
また、ダブル二重編みタイプのタイツは、重ね履きしたような厚みがあり、寒い日にぴったり。シンプルなデザインながら、しっかり暖かさをキープしてくれます♪
冬の冷え対策に最適！ホットコンフォートであったかく過ごそう
寒暖差や冷えが気になる季節にぴったりな「ホットコンフォート」のタイツとレギンス。
アツギのアイテムは、裏起毛であたたかさを保ちながら、肌に優しい素材感が特徴です。
リブ調ラインやプレーンラインもシンプルで使いやすく、コーディネートにも合わせやすいアイテムばかり。どんなシーンでも使えるので、ぜひ手に入れて、冬の冷え対策を万全にしてくださいね♪