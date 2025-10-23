香取慎吾が、個人事業主向けファクタリングサービス『ペイトナー』の初となるテレビCMに出演。『原始人カトリの奮闘／建築資材の件』篇と『原始人カトリの奮闘／最新工具の件』篇の2本が、10月25日より放映開始される。

“働いたらすぐに報酬を得る”という、太古の時代から続く経済原則。今回のCMでは根本的な原則を表現すると共に、革新や発明というイメージを伝えるため、時代設定を原始時代に。香取の扮する建築現場での一人親方を通じて、個人事業主の資金繰りという悩みを描く企画となっている。

本CMで香取が演じるのは、“原始個人事業主”というユニークなキャラクター。本格的な衣装とセットを前に、鏡に映る自身の姿を見た香取は、「あ、本当に原始人だ」と驚いた様子に。「ここまでワイルドな格好は初めてだったので、新鮮で楽しかったです」と語るほど、撮影が進むにつれて役になりきったという。最後には「この格好のまま帰れるかもしれないと思ってしまいました（笑）」と話すほど、原始人が板についていたとのこと。

また、現場にいないマンモスから必死で逃げるシーンでは、「想像力が試されるようで面白かった」と撮影を楽しんだ様子。「僕がどんな風にマンモスから逃げているのか、僕自身も見るのがとても楽しみです！」と、完成した映像への期待を語った。

自身もアート活動や新しい環境へ一歩踏み出した経験がある香取は、頑張る人の背中を押す『ペイトナー』のようなサービスを「心強い味方」「今の時代に必要とされているもの」だとコメント。“原始人”なのにどこかシュールでリアルな表情を見せる香取の演技を本CMで見ることができる。

香取慎吾 メッセージ

原始人の一人親方役として、壮大でコミカルな世界で描いたユニークなCMが完成しました！僕が演じる一人親方の奮闘を見て、クスっと笑って、そして少しでも元気になってもらえたら嬉しいです。困った時は「その請求書、ペイっとな！」です！ぜひ、CMの公開を楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）