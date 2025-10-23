BE:FIRST「Secret Garden」のリズムに合わせてアート制作に挑戦！「MANATOの一筆目に注目してほしい！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTメンバーが初めての巨大キャンバスを活用した「アート制作」に挑戦したユニリーバ・ジャパンWEBCMが、10月23日より公開となった。また、 11月1日よりあらたなスペシャルコラボレーションキャンペーン『#DRAW_YOURSELF』が展開される。

■アートに挑戦する姿を映したスペシャルムービーも公開

2024年のBE:FIRSTとユニリーバ・ジャパンのコラボレーション『#GROW_UP_YOURSELF』では、「自分らしく成長すること」の大切さをテーマに多くの共感と反響を呼んだ。2025年はさらにその世界観を広げ、「自分らしさを表現すること」や「それぞれの“自分らしさ”が重なることで生まれること」の価値や素晴らしさを、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」とともに伝えていく。

アーティスト鈴木真里奈を監修/共同制作に迎えた、キャンペーンのコアとなるWEBCMでは、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」から「庭」をテーマにしたアート制作に挑戦。アートに挑戦する姿を映したスペシャルムービーも公開となった。

◎WEBCM本編ストーリー

高さ約2.7メートルの真っ白な巨大キャンバスに向かって歩んでいく、BE:FIRSTメンバーのたくましい背中からストーリーがスタート。「庭」をテーマに、思い思いの色・画材を使用してメンバーそれぞれがアート、ダンス、そして表情でその魅力を存分に発揮。新曲「Secret Garden」に合わせて身体を揺らしながら、迷いなく筆を走らせていく。

最後のカットでは、全員で描いたひとつのアートの前で、未来に向かう決意を感じさせる真っ直ぐな眼差しで締め括られる。

■撮影エピソード

『#DRAW_YOURSELF』の撮影現場には、デニムのセットアップに身を包んだBE:FIRSTが登場。現場に置かれたユニリーバ製品を見て、MANATOやSOTAが普段から愛用している商品をカメラに向かって紹介するひと幕も見られた。

今回は、メンバーそれぞれが順番に巨大キャンバスに色を重ねていき、最後の仕上げをメンバー全員で行うスタイル。撮影では、アーティスト鈴木真里奈のアドバイスや制作サポートを受けながら、MANATOが真っ白なキャンバスに、刷毛で最初の一筆を描いてスタートした。

続いてSHUNTOが登場。静かにキャンバスを見つめていたが、筆を走らせていくうちに段々と笑顔に。水色や紫のペイントで大胆に彩っていく。次にLEOも元気いっぱいに登場。画材や技法に興味津々な様子で「めちゃ楽しかったです」と笑顔を見せた。

SOTA・RYUHEIはキャンペーンソングである「Secret Garden」のリズムに合わせて、身体全体を揺らしながら描いていく。最後にJUNONが登場し、カメラに向かって一筆を加えた。

最後の仕上げはメンバー全員で行う。ソロパートの撮影をいちばんに終えていたMANATOは、メンバーの色が加わった作品を目の前に「もう仕上がってる！」と大興奮。全員で並んでアクセントを加えながら、アーティスト鈴木真里奈とともについに作品を完成させると、キャンバスを前にそれぞれ自分の描いた部分を紹介し合い、笑顔で撮影を締め括った。

撮影終了後には、ユニリーバ製品などがプレゼントされ、普段から使用している製品を手にしたメンバーたちはうれしそうな表情を浮かべた。

■BE:FIRST インタビュー

Q.今回の撮影を終えての感想は？

RYUHEIは「大きなキャンバスにたくさんの色を重ねて描くことで、BE:FIRSTそれぞれの個性とつながる感覚がありました。メンバーが描いている様子にもぜひ注目してほしいです。色を重ねていく過程が本当に楽しかった 」と、CMアートに挑戦した感想を語った。

Q.CMで注目してほしいシーンは？

挙手制で聞かれると、譲り合って誰も手を挙げないという微笑ましい場面も。中でも注目が集まったのは、一筆目を描いたMANATO。最初に描いたからこそ、他のメンバーが次々と色を重ね、一筆目を見たメンバーと見ていないメンバーが。「最初は本当に大事なパートだと言われて、緊張しました」と語るMANATOに対し、「MANATOの一筆目に注目してほしい！」という声も上がり、現場は笑いに包まれた。

Q.昨年のキャンペーンが大きな反響を受けて、第二弾のキャンペーン決定を聞いた時のお気持ちは？

MANATOは「いつもお世話になっている製品と一緒にお仕事できて非常に嬉しいです。 前回は「Grow Up」、今回は新曲「Secret Garden」にフィーチャーしていただけて。アートで描く“庭”というテーマと楽曲がリンクしているのもすごく綺麗だなと思いました 」と笑顔で語った。

Q.いちばん“画力”を発揮したメンバーは？

投票の結果、LEOとJUNONが2票ずつ獲得。最終的には“じゃんけん”で決めることに。勝ち抜いたLEOが「画力 No.1」に輝いた。

MANATOは「LEOはスタンプという独自の技法を見つけ出していた」とコメント。さらに「描いていくなかで成長が見られたし、いちばん真摯に向き合っていた」と、LEO自身も自己分析。監修/共同制作を務めたアーティスト鈴木真里奈からもアレンジ力が高く評価されていたことが明かされた。

Q.新曲「Secret Garden」の聴きどころは？

SOTAは「今までの曲にはない難しいトラックで、思うように形にできず苦戦もしました。でも過去一こだわって作り上げた、恋愛をヒップホップで歌う自信作です。海外のダンサーとも一緒に細部までこだわって完成させました」と語った。

Q.ワールドツアーを経験して、これから挑戦してみたいことは？

JUNONは「ワールドツアーでの海外経験を活かし、ファンミーティングでその成果を発揮していきたい」とコメント。さらに個人としては「たくさん寝たい！ 寝る時間を惜しいと感じることもありますが、朝ごはんをきちんと食べて元気に過ごしたいです」と日々のコンディションキープの大切さを語った。

Q.忙しい日々のなかで、ユニリーバ製品はリフレッシュに繋がりましたか？

昨年度のキャンペーン時にメンバーが商品を受け取っていたこともあり、愛用しているとのこと。MANATOは「“ダヴ クリーミースクラブ ザクロ＆シアバター”がお気に入りです。お風呂に入るだけでなく、さっぱりした香りがリフレッシュのきっかけになって、本当に助かっています」と笑顔でコメントした。

Q.BE:FIRSTの皆さんにとっての「〇〇の秋」は？

「ベストアルバムを出すので、僕にとっては“集大成の秋”です」と元気に語るLEO。

もうひとつは「食欲の秋！」という回答も。ファンミーティングや新曲のリリースも控えつつ、「もりもりごはんを食べて頑張りたいと思います！」と笑顔を見せた。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

キャンペーンサイト

https://unilever-members.com/unilever/lp/befirst2025

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】CM本編カット

■【画像】メイキングカット

■【画像】コラボパッケージ・プレゼント特典