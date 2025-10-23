福山雅治、相棒“AIましゃはる”と共演！「目が合うとちょっと照れ始めましたね（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が出演するソフトバンクの新TVCM『社会課題にアンサーを。「AI宣言篇」』が、10月24日から全国放送される。

■メイキング＆インタビューも公開

本TVCMでは、福山とソフトバンクが共に創り上げたあらたな相棒「AIましゃはる」との出会いを描いている。「AIましゃはる」は、自然災害や教育格差、食品ロスといった多様な社会課題を解決し、ワクワクする未来を切り拓いていくソフトバンクのAI（人工知能）の可能性を紹介。驚きつつも少しずつ心を開いていく福山の姿にも注目だ。

なお、『AI宣言篇』に加えて、今後も「AIましゃはる」が活躍するあらたなCMが順次公開される予定。

メイキング映像では、福山が撮影の合間にスタッフと談笑する様子や、「AIましゃはる」のビジュアルモデルとふれあうような場面も。インタビューでは、「AIましゃはる」との共演の感想や、AIの登場によって表現活動にどのような変化を感じているか、さらにデビュー35周年を迎え、今後の抱負や目標についても語っている。

◎AIましゃはるについて

福山雅治の新しい相棒として登場した、ソフトバンクが生み出したAIキャラクター。様々な社会課題や最新テクノロジーを学習し、相棒である福山の疑問に答えることをミッションとしている。人とAIが力を合わせれば、社会をもっと豊かにできると信じ、福山をサポートする存在として誕生した。

「AIましゃはる」の声は、福山の実際の声を基にサンプリングして制作され、ビジュアルは福山の写真を基にAIを活用して制作されている。今後、福山と「AIましゃはる」がどのような物語を紡いでいくのか、期待が高まる。

■撮影エピソード

爽やかに現場入りをした福山。撮影にあたって、「AIましゃはる」のビジュアルモデルと対面した。また、自身の演技を入念に確認したり、撮影の方法について福山自ら提案したりするなど、現場が一体となり撮影はスムーズに進んだ。

また、今回「AIましゃはる」をつくるにあたって、初めて3Dスキャンを体験した福山。「どんなふうになるんですか？」と最先端の撮影技術に興味津々な様子だった。

■福山雅治 インタビュー（一部抜粋）